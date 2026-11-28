팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 두 번째 사과문을 공개했다. / 사진=이동연 SNS

팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 두 번째 사과문을 공개했다. / 사진=이동연 SNS

팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 두 번째 사과문을 공개했다. 평소 팬레터와 선물을 보관해 온 공간까지 공개하면서 그를 향한 비판 여론에도 변화가 감지됐다.28일 이동연은 자신의 SNS에 장문의 자필 사과문을 게재했다. 전날 해명에도 논란이 잦아들지 않자 평소 팬레터를 보관해 온 방식과 분리수거 과정에서 발생한 상황을 구체적으로 설명하며 재차 고개를 숙였다. 특히 일부 편지가 미개봉 상태로 버려졌다는 의혹에 대해서는 봉투가 상하지 않도록 스티커를 조심스럽게 떼어 편지를 읽은 뒤 다시 붙여 보관해 왔다고 해명했다. 이와 함께 이동연은 그동안 팬들에게 받은 편지와 선물을 모아둔 공간을 촬영해 공개했다.두 번째 사과문과 사진이 공개되자 이동연을 향한 누리꾼들의 반응도 달라졌다. 다른 편지들을 보관해 온 모습을 고려하면 고의로 폐기한 것은 아닌 듯하다는 의견과 추가 해명을 통해 실수였을 가능성이 커졌다는 반응이 이어졌다. 사실관계가 명확하지 않은 상황에서 지나친 비난은 자제해야 한다는 목소리도 나왔다. 기존 팬들 역시 공연장에서 다시 만나자는 응원의 메시지를 남겼다.앞서 지난 27일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 한 뮤지컬 배우가 팬들에게 받은 편지를 인증 사진만 찍은 뒤 분리수거장에 버렸다는 내용의 게시물이 확산했다. 게시물 작성자는 분리수거를 하러 나갔다가 종이 쓰레기를 모아두는 장소에서 편지 다발을 발견했다고 밝혔다. 편지에는 이달 7일이라는 날짜가 적혀 있었으며 일부 봉투에는 밀봉 스티커가 그대로 붙어 있었다고 주장했다. 공개된 사진에는 편지 여러 장이 빈 과자 상자 등과 함께 놓여 있었다. 수신인의 이름은 가려져 있었으나 누리꾼들은 이동연이 앞서 SNS에 게재한 팬레터 인증 사진 속 봉투와 일치한다는 점을 근거로 그를 지목했다.논란이 커지자 이동연은 같은 날 SNS를 통해 "먼저 저의 미숙한 행동으로 상처를 받으신 분들께 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶다"며 사과했다. 그는 "그동안 저는 팬분들께 받은 편지들을 버리지 않고 별도의 종이 상자에 담아 소중히 모아두었다"며 "집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같다"고 경위를 밝혔다.이어 "저도 게시물 글을 읽고 많이 당황하고 놀랐다"며 "저는 지금까지 팬분들의 편지를 분리수거함에 직접 버린 적이 없다"고 강조했다. 이동연은 거주지 분리수거장의 경우 종이를 대형 비닐봉지에 넣어 배출하는 방식이라며 자신이 직접 분리수거했다면 편지가 들어 있다는 사실을 알아차렸을 것이라고 설명했다.그러면서 "사진 속 모습처럼 제가 직접 편지를 꺼내 방치하듯 버린 것은 결코 아니다"라면서도 "어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못"이라고 인정했다. 첫 사과 이후에도 의혹이 계속되자 이동연은 하루 만에 자필 사과문과 팬레터 보관 사진을 추가로 공개했다. 고의적인 폐기 의혹을 거듭 부인한 가운데 이전과는 달리 그를 향한 비난을 자제하자는 반응도 이어지고 있다.1996년생인 이동연은 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔했다. 이후 '오페라의 유령', '백작', '트루스토리' 등에 출연했으며 현재 뮤지컬 '브이 에버 애프터' 무대에 오르고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr