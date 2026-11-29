영화 '폭설'의 주연 배우 구교환과 김윤석 (오) / 사진=텐아시아 DB

영화 '폭설' 포스터 / 사진=쇼박스 제공

영화 '치이카와 : 인어섬의 비밀' 포스터 / 사진=대원미디어 제공

배우 김윤석과 구교환이 한국 영화의 자존심을 지켰다. 두 사람이 주연을 맡은 영화 '폭설'이 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'(이하 '치이카와')의 장기 흥행 속에서 박스오피스 정상을 차지하면서다. 다만 1위라는 타이틀만으로 웃기는 어렵다. 일본 애니메이션에 300만명 넘는 관객이 몰리는 동안 한국 영화는 관객을 극장으로 끌어들이는 데 여전히 어려움을 겪고 있기 때문이다.영화 '폭설'(감독 홍의정·박선우)은 개봉 이후 11일 연속 박스오피스 1위를 기록했다. 영화 '모가디슈' 이후 5년 만에 재회한 김윤석과 구교환의 조합이 통했다. '추격자', '도둑들' 등으로 흥행력을 입증한 김윤석과 상업영화와 독립영화를 오가며 탄탄한 팬층을 쌓은 구교환은 개봉 전부터 관객들의 기대를 모았다.다만 박스오피스 1위라는 타이틀에 비해 관객 동원 규모는 크지 않다. 지난 28일 기준 '폭설'의 누적 관객 수는 약 71만명이다. 반면 '치이카와'는 311만명을 돌파하며 올해 국내 개봉 애니메이션 가운데 가장 많은 관객을 동원했다. 두 작품의 개봉 시점과 장르가 달라 흥행 성적을 직접 비교하기는 어렵지만, 일본 애니메이션이 300만명 넘는 관객을 모았다는 사실은 한국 영화계에도 시사하는 바가 크다.그간 영화계에서는 비싸진 티켓값과 OTT의 등장을 관객 감소의 주요 원인으로 꼽아왔다. 그러나 일본 애니메이션이라고 해서 영화표가 더 저렴한 것도, OTT의 영향을 받지 않는 것도 아니다. 극장에 발길을 끊었다던 관객들도 자신이 보고 싶은 작품을 위해서는 기꺼이 시간과 돈을 쓴다. 관객 감소의 원인을 외부 환경에서만 찾을 수는 없다는 얘기다.애니메이션을 바라보는 시선도 달라질 필요가 있다. 한때 어린이나 일부 마니아층의 전유물로 여겨졌던 애니메이션은 이제 한국 상업영화가 경쟁해야 할 주요 장르가 됐다. 대중성을 앞세운 한국 영화가 관객을 모으는 데 애를 먹는 동안 특정 캐릭터와 이야기를 좋아하는 관객들은 적극적으로 극장을 찾고 있다. 폭넓은 대중성을 노리는 것만이 흥행의 해답은 아니라는 점을 보여준다.일본 애니메이션의 강점 중 하나는 개봉 전부터 형성된 팬덤이다. 원작 만화와 TV 애니메이션을 즐겨온 팬들이 극장판의 관객으로 이어질 수 있는 구조를 갖췄다. 좋아하는 캐릭터를 다시 보기 위해 극장을 찾고, 한정판 굿즈를 수집하거나 여러 차례 관람하는 팬들도 있다. 영화가 개봉하기 전부터 관객에게 극장을 찾아야 할 이유가 마련돼 있는 셈이다.한국 영화계 역시 관객에게 익숙한 요소를 흥행 전략으로 활용한다. 이름값 있는 배우를 기용하고, 이미 흥행에 성공한 소재와 장르를 선택하는 방식이다. 불황이 길어지면서 투자 위험을 줄이기 위한 선택이 중요해진 결과다. 한 편의 실패가 가져올 타격이 큰 만큼 검증된 배우와 소재에 눈을 돌릴 수밖에 없는 제작 환경도 이해할 만하다.그러나 익숙한 배우나 소재가 반드시 관객의 선택으로 이어지는 것은 아니다. 제작사에는 흥행 경험이 있는 배우와 장르가 안전한 선택일 수 있지만, 관객에게는 이미 여러 차례 접해본 조합일 수도 있다. 유명 배우가 출연한다는 사실만으로 극장에서 영화를 봐야 할 이유가 생기지는 않는 것이다.이는 일본 애니메이션도 마찬가지다. '치이카와' 역시 이미 인지도가 높은 원작과 캐릭터를 바탕으로 제작된 작품이다. 검증된 흥행 자산을 활용한다는 점에서는 스타 배우를 앞세우는 한국 영화와 크게 다르지 않다. 차이가 있다면 기존의 인지도와 인기가 실제 관람으로 이어지는 방식이다. '치이카와'는 원작을 좋아하던 팬들에게 영화관에서 새로운 이야기를 만날 기회를 제공했다. 반면 한국 영화는 유명 배우와 익숙한 소재를 내세우더라도 관객이 반드시 극장을 찾아야 할 이유를 충분히 만들어내지 못하는 경우가 있다.국내에도 배우 개인에 대한 팬덤은 충분히 형성돼 있다. 구교환 역시 자신만의 연기 색깔로 차기작을 기다리는 팬들을 확보한 배우다. 그러나 배우를 좋아하는 마음이 그가 출연하는 모든 작품의 관람으로 이어지는 것은 아니다. 유명 배우의 출연은 영화에 관심을 갖게 하는 계기가 될 수 있지만, 실제로 극장을 찾게 만드는 것은 작품에 대한 기대감이다.일본 애니메이션 역시 이미 인지도가 높은 원작과 캐릭터를 흥행에 활용한다는 점에서 한국 영화와 크게 다르지 않다. 다만 원작을 즐겨온 팬들이 극장판에서만 볼 수 있는 새로운 이야기를 기대하도록 만든다는 점에 주목할 필요가 있다. 한국 영화도 배우와 소재의 인지도를 앞세우는 데 그치지 않고, 관객이 해당 작품을 극장에서 봐야 할 이유를 분명히 제시해야 한다.김윤석과 구교환의 '폭설'이 박스오피스 정상을 차지한 것은 반가운 성과다. 그러나 한국 영화의 경쟁력을 되살리기 위해서는 유명 배우의 출연이나 검증된 소재만으로 흥행을 기대하는 방식에서 벗어날 필요가 있다. 모두에게 무난한 영화보다 특정 관객층의 취향과 기대를 확실하게 충족하는 작품이 더 강한 경쟁력을 가질 수도 있다. 관객은 극장을 떠난 것이 아니라 보고 싶은 작품을 기다리고 있는지도 모른다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr