효연이 자녀 계획을 밝혔다./사진=텐아시아DB

효연이 자녀 계획을 밝혔다./사진제공=MBC

효연(37)이 결혼와 자녀 계획을 밝혔다.지난 28일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 426회에서는 소녀시대 효연이 20년 지기 메이크업 아티스트, 6년째 함께한 헤어 아티스트, 10년 인연의 스타일리스트 등 찐친 스태프들과 함께 강원도 평창 김장 축제로 향했다.어릴 적부터 ‘현모양처’를 꿈꿔왔다는 효연은 결혼에 대한 로망을 털어놨다. 그는 "삼십대인데 주변에 결혼 못 한 사람이 많다"며 "일하다 보니 그렇다. 전 결혼이 먼저였는데"라고 아쉬워했다.효연은 다산까지 목표로 삼았다며 "일찍 일어나 남편 밥 해놓고 애들 학교 보내고 집 청소하는 게 좋아 보였다"고 밝혔다. 아이를 몇 명 낳고 싶냐는 질문에는 "두 명 낳고 싶다. 원래 세 명이었는데"라며 "서둘러야 할 나이긴 하다"고 씁쓸해했다.그는 꽃무늬 김장 조끼를 맞춰 입고 배추 20kg과 알타리무 7kg 김장도 도전했다. 양념에 이영자 표 ‘퀵’인 꽃게 액젓까지 추가하며 의욕을 불태웠지만, 투박한 손길로 완성된 김치는 흡사 제기 비주얼을 뽐냈다. 고된 김장 후 수육, 도토리묵무침, 만둣국으로 푸짐한 한 상을 즐긴 효연은 김장 모자 때문에 이마에 선명하게 남은 고무줄 자국으로 웃음을 안겼다.김장 원정을 마친 효연의 집에는 ‘원조 현모양처’ 서현이 조리도구와 커플 앞치마까지 챙겨 방문했다. 올리브유와 포크조차 없는 효연의 집 상태에 ‘천상 여자’ 서현의 살림살이가 더해지자 효연은 “너랑 있으니까 상남자가 된 느낌”이라며 극과 극 케미를 뽐냈다.과거 룸메이트 시절의 추억도 소환됐다. 서현이 맨날 나가 놀려던 언니를 막아세웠던 ‘단속반’ 일화를 폭로하자, 효연은 바른생활을 하는 동생을 보며 “서현이는 100살까지 살고 나는 70살에 죽나 싶어 자아성찰을 하게 된다”고 고백했다. 다리 부상을 딛고 바이올린 연주회 무대에 오른 서현과, 연주회 중 졸까 봐 걱정했지만 어느새 떨고 있는 동생과 동기화돼 진심으로 응원했던 효연의 훈훈한 우정까지 공개돼 훈훈함을 안겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr