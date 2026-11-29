이미지 크게보기 '속풀이쇼 동치미' 배우 윤기원이 결혼 후 난방비가 늘어난 사연을 밝혔다. / 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 배우 윤기원이 결혼 후 난방비가 늘어난 사연을 밝혔다.28일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 윤기원은 "와이프가 돈 많이 버는 게 싫다. 서열이 바뀐다"며 "돈은 남편이 더 버는 게 낫다고 생각한다"는 소신을 밝혔다.이어 화제는 난방비로 옮겨 갔다. 윤기원은 "혼자 지낼 때는 11월 중순 넘어가서 추워지면 보일러를 틀긴 했는데 18도로 맞췄다"고 말했고, 출연진은 너무 춥다며 성화를 냈다.결혼 후 상황은 달라졌다. 윤기원은 "결혼을 했는데 (아내가) 추워 죽겠다고 하더라. 게다가 고향이 부산이다"라며 "1도 더 올려주겠다고 해서 20도 맞춰놨는데 나만 나가면 22, 23도로 올리더라"고 하소연했다.김용만이 난방비가 얼마나 나왔느냐고 묻자 윤기원은 "맥시멈으로 얘기하자면 3배 이상 나왔다. 난방비만 40만 원이 나왔다"고 답했다.결국 윤기원은 "관리비가 너무 많이 나와서 다시 20도로 맞췄다"며 "조금 춥더라도 겉옷을 걸치더라도 줄이자고 말했다"고 털어놨다.한편 윤기원은 한 차례 이혼 후 2023년 11살 연하 아내와 재혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr