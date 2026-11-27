가수 지나가 근황 영상에 대해 해명했다. / 사진=지나 SNS

패션 영상을 연이어 게재했다가 누리꾼들을 놀라게 만든 가수 지나가 해명에 나섰다.지나는 27일 자신의 인스타그램 댓글창을 통해 "여러분~ 저보고 나이 들었다고, 많이 변했다고 하시는데… 이 영상 AI예요!"라고 밝혔다. 전날 자신이 SNS에 올렸던 패션 영상에 대한 해명이다.이날 지나는 자신의 인스타그램에 "Same girl, different energy"(같은 여자 다른 에너지), "Which look is giving the most?"(어떤 옷이 가장 잘 어울려?)라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.영상 속에는 지나가 캐주얼한 스타일과 클래식한 룩, 세련된 코디까지 다양한 옷을 착용하며 소화하고 있었다. 특히 구릿빛 피부와 깊어진 얼굴 주름 등에 눈길이 쏠리면서 일부로부터 "세월을 직격타로 맞으셨다", "얼굴 많이 달라지셨네" 등의 반응을 얻었다.지나는 댓글란을 통해 "물론 저도 나이 들었죠! 10년이 넘게 지났는데 저만 나이 안 먹으면 이상하잖아요~"라면서도 "우리 다 같이 예쁘게 나이 들어가는 걸로!"라는 문구를 덧붙였다.한편 지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아' 이후부터는 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다.당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다. 시간이 흐른 후 지나는 "법이 그렇다고 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.이후 지나는 10년 만인 지난 5월 SNS를 통해 활발한 소통을 시작했고, 복귀도 예고했다. 하지만 가수로서 정식 음원 발매는 아직이다. 지난 8월 캐나다 브리티스컬럼비아주 코퀼틀럼 타운센터에서 진행된 '2026 김치 & K-Food 페스티벌' 행사 내 댄스 경연 심사위원으로만 참석했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr