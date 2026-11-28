래퍼 양홍원이 불륜설과 이혼에 이어 약물 투약 의혹에 휩싸인 가운데, 이를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다. / 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원이 불륜설과 이혼에 이어 약물 투약 의혹에 휩싸인 가운데, 이를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다. / 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원이 불륜설과 이혼에 이어 약물 투약 의혹에 휩싸인 가운데, 이를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다.양홍원은 27일 자신의 SNS에 "빨리 와서 피 뽑아"라는 문구가 담긴 게시물을 재공유했다. 해당 게시물에는 양홍원이 상의를 탈의한 채 병을 들고 있는 모습이 담겼다. 지난 7월 29일 게재했던 사진을 다시 올린 것으로, 최근 불거진 약물 투약 의혹에 우회적으로 반박한 것으로 풀이된다.앞서 양홍원의 사생활 의혹을 폭로했던 A씨는 지난 26일 SNS 라이브 방송을 통해 양홍원의 약물 투약 의혹을 추가로 제기했다. A씨는 양홍원이 최근 SNS에 올린 게시물을 언급하며 "사나이, 사나이 하는 것 다 (약에) 절어서 하는 행동"이라는 취지로 주장했다. 이와 함께 여러 인물을 이니셜로 거론하며 약물 관련 의혹을 언급했다.네티즌들이 특정 인물을 겨냥한 발언인지 묻자 A씨는 "나는 특정인을 지칭하지 않았다. 듣는 사람들이 알아서 해석한 것"이라고 선을 그었다. 그러나 방송 도중 양홍원의 이름을 직접 거론하며 "홍원아, 치약 검사 잘 받아"라고 말했다. '치약 검사'는 마약 검사를 뜻하는 은어로 알려졌다.다만 A씨는 구체적인 투약 시점이나 약물의 종류 등 자신의 주장을 뒷받침할 객관적인 근거를 제시하지 않았다. 양홍원의 소속사 AP알케미 측은 이날 스타뉴스에 "현재 드릴 수 있는 말씀이 없다"고 밝혔다.양홍원을 둘러싼 사생활 논란은 지난달 결혼식 직후 불거졌다. 양홍원은 모델 출신 원현주와 2023년 혼인신고를 마쳤으며 이듬해 11월 딸을 얻었다. 두 사람은 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸으나 예식 닷새 만에 A씨가 양홍원이 결혼식을 앞두고 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로하면서 불륜설에 휩싸였다.당시 소속사는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 들어간 사실은 인정하면서도 불륜 의혹에 대해서는 부인했다. 소속사 측은 "두 사람이 술자리를 가진 뒤 모텔에 함께 들어간 것은 사실이지만 객실 안에서 애정 행위는 없었다"고 해명했다.이후 A씨는 한 매체와의 인터뷰에서 두 사람이 모텔에 들어가는 모습은 봤으나 객실 내부에서 벌어진 일은 직접 목격하지 못했다고 밝혔다. 폭로 배경에 대해서는 금전 문제와 소속사의 대응 과정에서 갈등이 있었다는 취지로 설명했다. 양홍원 측은 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소한 것으로 알려졌다.이 가운데 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과의 이혼 소식을 알렸다. 그는 "현재 원만하게 합의해 이혼 절차를 거의 종료했다"며 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기를 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"고 전했다.오랜 교제 끝에 가정을 꾸린 두 사람은 결혼식을 올린 지 37일 만에 이혼 소식을 전했다. 양홍원이 불륜 의혹에 이어 약물 투약 의혹까지 마주한 가운데, 해당 주장에 대한 구체적인 사실관계는 확인되지 않은 상태다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr