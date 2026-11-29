배우 이서진이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이서진이 그룹 트와이스 멤버 정연의 민낯을 언급했다가 한지민의 일침을 들었다. / 사진제공=tvN

배우 이서진이 그룹 트와이스 멤버 정연의 민낯을 언급했다가 한지민의 일침을 들었다. / 사진제공=tvN

배우 이서진이 그룹 트와이스 멤버 정연의 민낯을 언급했다가 한지민의 일침을 들었다.27일 첫 방송 된 tvN 예능 프로그램 '그냥사람친구'(이하 '그사친')에서는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 네덜란드 암스테르담으로 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.정연은 비행기에 탑승하자마자 메이크업을 지우고 피부 관리에 나섰다. 이후 주헌에게 "민낯으로 촬영해도 괜찮을 것 같냐"고 물었고, 주헌은 "아무렇지도 않다"고 답했다. 정연은 "객관적으로 방송을 생각해서 이야기해 달라. 방송에서 예의는 갖춰야 할 거 아니냐"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 주헌은 메이크업한 얼굴과 민낯이 똑같다며 정연을 안심시켰다.암스테르담 공항에 도착한 출연진은 직접 숙소까지 이동하기로 했다. 공항에서 기차를 타고 중앙역으로 향한 뒤 트램으로 갈아타는 일정이었다. 주헌은 앞장서서 길을 찾으며 일행을 이끌었다. 한지민은 "주헌 씨가 있어서 든든하다"고 말했고, 정연 역시 "오빠가 다 외워 왔다"며 칭찬했다. 한지민과 정연은 이동하는 과정에서 선배인 김용건과 박정수를 살뜰하게 챙기기도 했다.출연진은 기차에 탑승하기 전 플랫폼에 모여 숙소까지 가는 경로를 확인했다. 캐리어에 기대어 있는 정연을 발견한 박정수는 "정연이는 지쳤네"라고 말했다. 그러자 이서진은 정연의 얼굴을 살피더니 "갑자기 딴 애가 됐네. 메이크업 다 지웠니?"라고 물었다. 한지민은 곧바로 "예쁜데 왜?"라며 정연을 감쌌고, 김용건 역시 "더 이쁜데"라고 거들었다. 이서진은 "훨씬 낫죠. 저는 메이크업한 거 안 좋아해요"라고 답했다. 이를 듣던 한지민은 이서진을 향해 "선배님이나 메이크업하고 와라"고 받아쳐 웃음을 안겼다. 여행 첫날부터 이어진 두 사람의 거침없는 티키타카는 앞으로의 여정을 기대하게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr