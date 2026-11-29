사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

김유정과 박진영이 각각 친어머니와 양어머니였던 송지효의 처절한 밀정 과거사와 진선규 손에 살해당한 비극적 죽음의 전말을 마주하고 절규한 가운데 김유정이 진선규에게 김현주의 정체를 입증할 결정적 사진을 내밀며 최종회를 향한 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.지난 28일 밤 9시 10분 방송된 tvN '100일의 거짓말'(연출 유인식, 김윤진/극본 류보리)15회에서는 이가경·금서희(김유정 분)와 김태웅·사토 히데오(박진영 분)가 이애영(송지효 분)을 둘러싼 출생과 죽음의 비밀을 알게 되는 과정과 구국단이 큰 희생을 치르는 비극이 그려졌다.이날 방송에서 유소란(김현주 분)과 이애영의 1919년 과거사가 수면 위로 드러났다. 구국단 단장은 유소란에게 첫 번째 임무로 이시카와(사토 신이치/진선규 분)의 조선인 처를 찾아가 밀정으로 포섭하라고 지시했다.당시 이애영은 부친과 오빠의 노름빚 때문에 기생집에 팔렸고 옥에 갇힌 가족을 풀어주는 조건과 숨겨둔 딸을 지키기 위해 이시카와와 혼인한 상태였다. 유소란은 이애영에게 이시카와가 가족에게 아편 밀매 혐의까지 추가해 풀어줄 마음이 없다고 알리며 "당신한테 밀정이 돼 달라는 거는 협박이 아니라 내가 내 딸의 복수를 할 수 있게 나를 좀 도와달라는 부탁이다"고 눈물로 호소했다.결국 이애영은 "반년만 밀정으로 활동하면 모녀를 안전하게 상해로 보내주겠다"는 유소란의 제안을 받아들이면서 담보로 유소란과 금석중(감우성 분) 부부의 딸 사진을 건네받았다.이시카와의 아내로 지내던 이애영은 통역관 스즈키로 잠입한 밀정 홍석원(김도현 분)과 우연히 재회해 서로가 구국단 동지임을 확인했고 이가경이 홍석원의 친딸이라는 사실도 전했다. 홍석원은 밀정을 그만두라고 만류했으나 이애영은 자신이 살린 조선인들이 있다며 마지막 작전까지 완수하겠다고 버텼다.이애영은 사토 하나코(오오이 키코 분)를 출산하느라 도망칠 기회를 놓쳤고 결국 밀정 정체가 발각되면서 출산 직후 이시카와에게 잔혹하게 살해당했다. 이애영의 비보를 접한 홍석원은 딸의 행방을 찾았으나 전염병으로 사망했다는 거짓 소식에 속아 절망에 빠졌다.현재 시점에서 이가경과 김태웅은 종로전당포에서 유소란의 가족사진과 어린 시절 사진을 발견하며 이애영이 각자의 친모이자 양어머니였다는 충격적인 연결고리를 확인했다. 같은 시각 사토 신이치의 지시를 받은 와다 비서관의 사주로 마문막(이석 분)이 교당리 토막촌에 불을 질렀다.이노마(홍사빈 분)가 방꽃님(김라희 분)의 휠체어를 챙기려다 화마에 갇히자 김태웅이 불길 속으로 뛰어들어 구출했으나 폐결핵 병력이 있던 김태웅은 쓰러져 병원으로 이송됐다. 마문막은 한의원이 구국단의 은신처라는 사실까지 밀고한 뒤 입막음을 위해 사토 신이치의 수하에게 살해당했다.화재 현장에 달려온 유소란과 유필립(이무생 분) 앞에 선 이가경은 어린 시절 엄마와 찍은 사진을 내밀며 분노를 터뜨렸다.이가경은 유소란을 향해 "내가 그 여자의 딸이다"며 "당신이 밀정으로 보내서 죽은 이시카와의 처 이애영의 딸이다"고 추궁했다. 유소란이 "홍석원 동지도 딸이 죽었다고 했다"며 경악하자 이가경은 통역관 스즈키가 자신의 친아버지라는 사실을 깨닫고 주저앉아 오열했다.이가경은 "나는 우리 엄마가 그 일본 남자를 너무 사랑해서 나를 버리고 간 줄 알았다"며 "그게 너무 창피하고 억울해서 이 나라를 떠나려고 했던 거다"고 울부짖으며 유소란을 원망했다. 유소란이 조심스럽게 '서희'라는 이름을 부르자 이가경은 "서희라고 부르지 마라 가증스러우니까"라고 일갈한 뒤 자리를 떴다.병원에서 의식을 되찾은 김태웅 역시 유필립과 유소란을 찾아가 양아버지 사토 신이치가 이애영을 죽였는지 추궁했다. 유소란이 총을 겨누며 왜 분노하느냐고 묻자 김태웅은 "나도 조선인이니까 정말 아버지가 어머니를 죽인 게 맞다면 내 손으로 아버지를 끝장낼 거다"라고 단호히 맞섰다. 유소란은 김태웅에게 "어머니에게 진 빚을 갚아야 하니 반드시 살아남으라"며 사토는 자신이 죽이겠다고 만류했다.한의원에 모인 구국단은 경무국장 후쿠다(김중희 분)가 파놓은 함정에 빠져 대거 희생됐다. 곽운학(최덕문 분)이 끝까지 동지들을 지켰고 포위된 김치건(전석찬 분)과 황규영(고세빈 분)은 "대한독립만세"를 외치며 최후를 맞았다.이영복(이선 분)은 김명남(박정연 분)을 살리려 다른 방향으로 달아나다 목숨을 잃었고 김승억(이기영 분)은 딸 김명남이 구국단원이었다는 사실에 분노했다. 사토 신이치는 체포 현장에 나타나 후쿠다를 총으로 살해하고 자신에게 불리한 서류를 챙긴 뒤 후쿠다와 와다 비서관이 서로를 죽이고 구국단이 개입한 것처럼 현장을 교묘히 조작했다.방송 말미 이가경은 홍석원에게 전화를 걸어 영어로 아내의 묘 위치를 물은 뒤 위패가 모셔진 곳에서 어머니를 기리며 눈물을 흘렸다.다음 날 이가경은 사토 신이치를 직접 찾아갔다. 사토 신이치가 간밤에 구국단을 소탕했으며 날이 밝는 대로 유필립과 그 여자를 모두 잡아들이겠다고 경고하자 이가경은 유소란과 금석중의 가족사진을 내밀며 "증거 가져왔다"고 선언해 단 1회만을 남겨둔 결말에 대한 궁금증을 폭발시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr