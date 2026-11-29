사진=텐아시아DB

사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 정준하가 핀초바부터 아이스크림 매장까지 석 달 동안 가게 세 곳을 열었다고 밝혔다.28일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'(이하 '아형')은 '자격증 부자' 특집으로 꾸며져 방송인 정준하와 서경석, 개그맨 김병만, 마마무 솔라가 출연했다.이날 '프로 창업러'로 소개된 정준하는 "7, 8, 9월 하나씩 오픈했다"고 말했다. 출연진이 아이스크림 가게를 언급하자 정준하는 해당 매장을 9월에 열었다고 답했다. 8월에는 전기구이 통닭 가게를, 7월에는 스페인식 꼬치 요리인 핀초를 안주로 내는 작은 술집을 열었다고 설명했다.정준하가 9월에 문을 연 아이스크림 매장은 앞서 가격을 두고 논란이 일었던 바. 지난 10월 24일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서 유재석은 아이스크림 가격을 미국 본사에서 정한다고 전했다. 당시 미국 출장을 앞두고 있던 정준하는 "가격 내리든가 해야지. 미국 가서 합의해야겠다"며 본사와 가격 조정을 논의하겠다는 뜻을 밝혔다.정준하가 외식업을 시작한 건 1997년 외환위기 때다. 첫 가게는 실내포장마차로, 보증금 2000만원과 인테리어비 1370만원이 들었다. 문을 연 첫 달 매출은 6000만원이었다고 한다. 이후 초밥집, 와인바, 꼬치집, 어묵바 등으로 업종을 넓히며 개업과 폐업을 경험했다. 앞서 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 강남에서 운영한 횟집의 한 달 매출이 수억 원이었다고 밝힌 바 있다.지난달 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'에 출연한 정준하는 "벌면 다 사업에 다시 투자했다"고 말했다. 지출이 계속되는 상황에서도 새로운 기회라고 판단하면 창업을 멈추기 어렵다고 털어놨다. 부동산에 투자했다면 경제적 걱정을 덜었을 것이라는 아쉬움도 전했다.정준하는 주식 차트를 들여다보지만 실제로 매수한 적은 없다고 밝혔다. 코인 투자도 하지 않고 개인연금도 없다며, 자신이 직접 키우는 사업에 더 확신이 있다고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr