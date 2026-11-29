양세찬의 사진을 두고 조작 의혹이 불거졌다./사진제공=SBS

양세찬의 사진을 두고 조작 의혹이 불거졌다./사진제공=SBS

SBS 예능 '런닝맨'에서 양세찬의 과거 사진을 두고 멤버들 사이에서 뜻밖의 조작 의혹이 불거진다.오는 29일 방송되는 '런닝맨'에서 멤버들은 오프닝부터 SNS에서 화제를 모은 양세찬의 과거 사진을 언급한다. 멤버들은 사진 속 훈훈한 외모에 "박보검과 박효신의 얼굴이 보인다"며 칭찬을 쏟아내는 것도 잠시, 이내 "사진이 너무 잘 나온 것 아니냐"며 의심의 눈초리를 보낸다. 급기야 사진을 조작한 것 아니냐며 추궁에 나섰고, 양세찬은 멤버들의 놀림에 얼굴을 붉히며 쑥스러워한다.멤버들은 셰프부터 무사, 해적까지 저마다 '칼'과 인연이 있는 직업군으로 변신해 복장에 걸맞은 즉석 상황극을 펼친다. 서로의 파격적인 분장을 놀리기에 바쁜 가운데 성형외과 의사로 변신한 유재석에게는 "왜 본인은 안 하셨냐", "네 얼굴부터 해라" 등 짓궂은 농담이 쏟아진다. 다음으로 시선을 사로잡은 건 지석진의 펜싱복. 멤버들은 "기저귀를 차고 온 것 아니냐"며 놀리더니 급기야 기저귀를 갈아주는 시늉까지 하며 맏형 놀리기에 열을 올린다.멤버들이 각양각색의 칼잡이로 모인 이유는 '제1회 '칼'있으마 선발전'을 치르기 위해서다. 이번 레이스에서 멤버들은 각종 미션을 통해 칼을 획득한 뒤, 최종 대결에서 상대의 통아저씨를 찾아내 칼을 꽂아 아웃시켜야 한다. 몇 번째 칼에 통아저씨가 튀어 오를지 알 수 없는 상황에서 상대를 아웃시키는 것만큼이나 중요한 건 자신의 통아저씨를 지키는 일이다.마지막까지 자신의 통아저씨가 튀어 오르지 않아야 벌칙을 피할 수 있다. 끝까지 통아저씨를 지켜 '런닝맨' 최고의 칼잡이가 될 멤버는 누구일지, 반전을 거듭할 '제1회 칼있으마 선발전'은 오는 29일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr