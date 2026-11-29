사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 소녀시대 효연이 일찍 결혼해 세 아이를 낳고 싶었다며 달라진 자녀 계획을 털어놨다.28일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 소녀시대 효연의 일상이 공개됐다. 바쁜 매니저를 대신해 평소 효연과 함께 일하는 헤어·메이크업 스태프들이 일일 매니저로 나섰다.이날 효연은 스태프들과 이야기를 나누던 중 "삼십대인데 주변에 결혼 못 한 사람이 많다"고 말했다. 한 스태프가 "너부터"라고 받아치자 효연은 웃으며 "일하다 보니 그렇다. 전 결혼이 먼저였는데"라고 아쉬움을 드러냈다.효연은 어릴 때부터 일찍 결혼해 가정을 꾸리는 모습을 그려왔다고 밝혔다. 그는 "일찍 일어나 남편 밥 해놓고 애들 학교 보내고 집 청소하는 게 좋아 보였다"고 말했다. 스태프들이 평소 가방 대신 쇼핑백을 들고 다니는 효연의 알뜰함을 언급하자, 효연은 정수기 통에 동전을 모아 가족 여행에 썼던 일도 소개했다.자녀를 몇 명 낳고 싶으냐는 질문에는 "두 명 낳고 싶다. 원래 세 명이었는데"라고 답했다. 한 스태프가 "샤넬은 오늘이 제일 싸고 난자는 오늘이 제일 젊다"며 난자 냉동을 권하자, 효연은 "서둘러야 할 나이긴 하다"고 말했다.동갑내기 매니저와의 호흡도 화제에 올랐다. 스태프들은 앞선 '전참시' 방송 이후 두 사람이 잘 어울린다는 댓글이 달렸다고 전했다. 효연은 "근데 까였잖아"라며 매니저에게 동갑은 어떠냐고 물었다가 어렵겠다는 답을 들었던 일을 꺼냈다.스태프들과 함께 매니저에게 전화를 건 효연은 소개팅했다는 이야기를 들었다며 "왜 나 피하냐"고 장난을 쳤다. 매니저는 "남의 연애길 막지 마라"고 받아쳤다. 스태프들이 두 사람에게 사귀라는 댓글까지 있었다고 거들자, 매니저는 "무슨 개X같은 소리냐. 저도 이상형이라는 게 있다. 저도 취향이라는 게 있다"고 답해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr