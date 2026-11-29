이미지 크게보기 '100일의 거짓말' 송지효가 출산 후 비극을 맞은 사실이 밝혀졌다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

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'100일의 거짓말' 송지효가 출산 후 비극을 맞은 사실이 밝혀졌다.28일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 15회에서는 이애영(송지효 분)이 구국단 밀정이 된 사연이 그려졌다.유소란(김현주 분)은 이시카와(진선규 분) 아내가 된 이애영에게 밀정이 돼 달라고 손을 내밀었다. 딸을 잃은 그는 "협박이 아니라, 내가 내 딸의 복수를 할 수 있게 날 좀 도와달란 부탁"이라며 눈물을 쏟았다.이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)은 이애영이 각각 친모와 양어머니라는 사실을 알게 됐다. 그러나 곧이어 교당리를 덮친 불길에 김태웅은 쓰러져 병원으로 실려 갔다.이가경은 유소란을 찾아갔다가 그제야 친부가 홍석원(김도현 분)이라는 사실을 알게 됐다. 그는 "난 우리 엄마가 그 일본 남자를 너무 사랑해서 날 버리고 간 줄 알았다"며 오열했다.하지만 이애영은 끝까지 밀정 임무를 놓지 않았고, 정체를 눈치챈 남편 사토 신이치 손에 출산 후 목숨을 잃었다.김태웅은 아버지가 어머니를 죽였다는 사실에 "나도 조선인이니까요"라며 복수를 다짐했다.그 사이 구국단은 후쿠다(김중희 분) 함정에 빠져 큰 희생을 치렀다. 그리고 이가경은 사토 신이치 앞에 유소란 가족사진을 내밀며 "가져왔어요 증거"라고 말해 마지막 복수극을 예고했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr