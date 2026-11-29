사진=텐아시아DB

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 연우가 쇼트트랙 훈련에 과몰입한 모습을 보였다.28일 방송된 tvN 예능 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 '무쇠소녀단3'의 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 출연했다.이날 설인아는 '무쇠소녀단' 전시즌 참가한 출연자로 쇼트트랙의 어려움을 털어놨다. 철인 3종과 복싱을 거친 그는 "쇼트트랙이 보는 사람들은 쫄깃하고 짜릿한데 하는 사람은 죽어나가는 스포츠더라"라고 털어놨다. 훈련을 하다 보면 두 손을 들어 마주칠 힘도 없어 개구리 장갑을 낀 손가락끼리 부딪치거나 헬멧을 두드려 박수 소리를 낸다고 설명했다.이번 시즌에 새로 합류한 연우는 쇼트트랙에 대해 "잘 맞는 운동을 찾은 것 같다. 재미있게 타고 있다"고 말했다. 단장 김동현은 멤버들이 기초부터 배우고 있다며 "선수처럼 기초부터 배우니까 폼이나 이런 게 선수 같다"고 칭찬했다. 피오가 김동현의 말솜씨에 놀라자, 김동현은 오늘만큼은 '놀보'가 아닌 '무쇠소녀단3' 단장으로 왔다고 강조했다.특히 연우는 빙상장 온도에 익숙해지기 위해 집에서도 난방을 켜지 않는다고 밝혀 놀라게 했다. 촬영 당일 기온이 영하 2도까지 내려갔지만, 연우는 "아직 난방을 안 켰다. 어제도 창문을 열고 잤다"며 "언제나 적응 상태로 지낸다"고 말했다.붐은 겨울에도 에어컨을 켜는 문세윤을 지목하며 두 사람의 '열 코드'가 맞는다고 했다. 문세윤은 "이런 분들이 빨리 밖으로 나와야 한다. 에어컨을 켰을 때 눈치 안 보게"라며 연우에게 스튜디오 온도가 어떤지 물었다. 연우가 "지금 덥다"고 답하자 문세윤은 에어컨을 틀라고 외쳐 웃음을 안겼다.지난 26일 첫 방송을 시작한 '무쇠소녀단3'은 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 5개월간 훈련해 쇼트트랙 생활체육 계주 금메달에 도전하는 프로그램이다. 매주 목요일 오후 8시 40분 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr