배우 송혜교와 공유가 1960~80년대 한국 연예계에 뛰어든다. / 사진=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 1960~80년대 한국 연예계에 뛰어든다. / 사진=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 1960~80년대 한국 연예계에 뛰어든다. / 사진=넷플릭스

송혜교와 공유가 1960~80년대 한국 연예계에 뛰어든다.27일 넷플릭스는 새 시리즈 '천천히 강렬하게'의 메인 포스터와 예고편, 에피소드 타이틀을 공개했다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 위해 온몸을 던진 이들의 성장기를 그린 작품이다.작품은 총 3개 파트로 구성된다. 파트1에서는 주요 인물들의 어린 시절부터 성인이 된 이후의 삶을 다룬다. 파트2에서는 새로운 꿈을 품고 낯선 세계에 뛰어드는 인물들의 도전이 본격적으로 펼쳐진다. 파트3에서는 성공을 향해 달려온 이들이 마주하는 위기와 선택을 그린다.공개된 메인 포스터에는 굳은 표정의 민자(송혜교 분)와 동구(공유 분)를 비롯해 화려한 무대 의상을 입고 마이크 앞에 선 민희(김설현 분), 천재 작곡가 석길여(차승원 분)의 모습이 담겼다. 여기에 무대를 향한 열망을 품은 양자(이하늬 분)와 재관(김정우 분)이 등장한다.포스터에는 인물들이 어린 시절을 보낸 하주 마을과 민자, 동구가 모찌(매니저)의 꿈을 키웠던 조커 클럽의 사진도 담겼다. "그래도 망가지지 않고 끝까지"라는 문구는 녹록지 않은 시대를 살아가는 인물들의 처지를 함축한다.메인 예고편에서는 어린 나이부터 생계를 책임지려 했던 민자와 그의 곁을 지키는 동구의 모습이 공개됐다. 성인이 된 두 사람은 돈을 모으기 위해 함께 일하다 음반 사업에 뛰어든다. 모찌 일을 시작한 이들은 민희를 가수로 만들기 위해 고군분투한다.민자와 민희, 양자 사이의 복잡한 관계도 드러났다. 민희는 민자에게 "엄마도 나 버렸는데 너까지 나 버리게?"라고 말한다. 어린 민희를 애틋하게 끌어안은 양자의 모습도 교차한다. 당대 최고의 작곡가 석길여와 그의 제자가 된 민희의 이야기도 주요 관전 요소다.노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr