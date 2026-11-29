최홍만이 서울 신림동 거리 청소에 힘을 보탠다./사진제공=MBC

최홍만이 서울 신림동 거리 청소에 힘을 보탠다./사진제공=MBC

이종격투기 선수 출신 방송인 최홍만이 서울 신림동 거리 청소에 힘을 보탠다.오는 29일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '전지적 집착 시점'(이하 '전집시') 4회에서는 쓰레기를 줍는 일에 몰두하는 크리에이터 브릭의 일상과 최홍만의 지원 사격 현장이 공개된다.브릭은 SNS를 통해 '팔로워 1명 늘면 쓰레기 1개 줍기'를 선언한 뒤 전국 곳곳을 다니며 약속을 실천해 온 인물이다. 홀로 시작한 활동에 뜻을 함께하는 이들이 모이면서 수백 명이 동참하는 규모로 커졌다. 브릭의 지인은 "그의 머릿속이 정말 쓰레기로만 가득 차 있다"며 거리에 쓰레기를 버리는 분위기 자체를 바꾸고 싶어 하는 그의 진심을 전한다.이날 브릭은 서울 신림동 번화가를 찾는다. 창원과 순천 등 전국 각지에서 모인 참가자들과 보호자 동의서를 받은 학생, 어린아이까지 약 300명이 이른 아침부터 한자리에 모인다. 전날 밤의 흔적이 남은 골목과 담배꽁초로 가득 찬 하수구를 본 MC들은 놀라움을 감추지 못한다.현장에는 최홍만이 지원군으로 등장한다. 키 217cm인 그는 다른 참가자들이 쉽게 옮기지 못하는 무거운 경계석과 하수구 뚜껑을 번쩍 들어 올리는가 하면, 큰 키를 활용해 손이 닿지 않는 상가 지붕 위 쓰레기까지 수거하며 활약한다. 브릭 역시 반가움을 표하며 두 사람의 호흡을 예고한다.브릭과 참가자들은 거리의 쓰레기를 줍는 데 그치지 않고 하수구 속 담배꽁초와 오물을 제거한 뒤 분리배출까지 이어간다. 브릭은 "한 번 주워본 사람은 다시 안 버린다"며 작은 실천의 의미를 강조한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr