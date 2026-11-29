사진=텐아시아DB

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니?' 김광규와 임원희가 서울 연희동의 같은 아파트에 사는 이웃으로 밝혀졌다.28일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 354회에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 김광규와 임원희가 사는 연희동을 찾았다. 두 배우는 '연희동 프렌즈' 특집 게스트로 동네 카페에서 멤버들과 만났다.이날 유재석은 두 사람이 같은 아파트에 산다는 사실을 최근에 알았다며 "두 형은 서로 몰랐지?"라고 물었다. 송도 아파트를 떠나 연희동에 새집을 마련한 김광규는 임원희의 집이 방송에 자주 나와 어디에 사는지 알고 있었다고 밝혔다.임원희에게 김광규의 이사 소식을 처음 전한 건 아파트 주민이었다. 임원희는 "분리수거를 하는데 '여기 김광규 씨 오는 거 아세요?'라고 주민이 그러더라"고 당시를 떠올렸다. 그는 "몇 개월 뒤에 진짜 왔다"며 주민에게 들은 소식이 실제로 이뤄졌다고 전했다.유재석이 "저희들 사이에 그 아파트가…"라고 운을 떼자 임원희는 "연예인 아파트?"라고 말을 받았다. 유재석이 "연예인 아파트 아니고"라고 하자 임원희는 "두 명 살면 연예인 아파트다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.두 사람은 같은 아파트에 살기 전부터 같은 미용실을 다녔다. 임원희는 "우리는 숍도 집도 똑같다"며 아침에 일어나면 김광규가 잘 지내는지 궁금하다고 말했다. 그는 "하루에 한두 번은 생각하는 것 같다"고 덧붙였다. 김광규도 "나도 그럴 때가 있다. '원희가 밥은 먹었으려나' 싶다"고 화답했다.서로의 일상을 챙기는 두 사람을 보던 하하는 소개팅 자리에 나온 것 같다며 실전화를 만들어주겠다고 농담했다. 카페를 나온 멤버들은 동네를 걷다 임원희가 자주 찾는 모자 가게에도 들렀다. 김광규가 모자 만들기 수업에 관심을 보이자 하하는 "인연 만들기 딱 좋겠다"며 수강을 권했다.한편 김광규는 앞서 전세사기 피해를 겪었으며, 송도 아파트에 거주하다 올해 연희동 아파트를 매입해 이사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr