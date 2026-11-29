레드벨벳 웬디가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 가수로 데뷔하게 된 뜻밖의 계기를 공개했다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 가수로 데뷔하게 된 뜻밖의 계기를 공개했다.웬디는 지난 27일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'(이하 '고막남친')에 출연해 라이브 무대와 함께 다양한 이야기를 전했다.웬디는 최근 발매한 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)의 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)와 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 OST 'Daydream'(데이드림)을 선보였다. 특히 'Daydream'의 라이브 무대를 방송 최초로 공개했다. 웬디는 성시경을 향한 각별한 팬심도 표현했다. 그는 성시경에게 "목소리가 너무 좋다. 너무 팬이다"라며 반가움을 표했다. 최근 부모님과 함께 성시경의 콘서트를 관람했던 일화부터 '고막남친'에 출연하고 싶었던 이유까지 털어놨다.웬디는 가수로 데뷔하게 된 계기에 대해 "친구 따라 오디션장에 갔다가 심심해서 오디션을 봤다"며 당시 즐겨 부르던 김건모의 '서울의 달'을 선곡했다고 밝혔다. 웬디는 즉석에서 해당 곡의 일부를 불렀고, 이를 들은 성시경은 "합격드리겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.새 앨범의 제작 과정에 관해서도 이야기했다. 웬디는 "직접 프레젠테이션 자료를 준비하고 평소 함께 작업하고 싶었던 포토그래퍼와 뮤직비디오 감독 등을 미리 찾아갔다"며 기획 단계부터 적극적으로 참여했음을 밝혔다. 앞서 웬디는 가창력뿐만 아니라 피아노, 기타, 색소폰, 플루트 등 여러 악기를 다루는 실력으로도 주목받았다. 한국어를 비롯해 영어, 프랑스어, 스페인어 등 4개 국어를 구사하며 미국 유학 시절 대통령상을 받은 것으로 알려졌다.2014년 SM엔터테인먼트 소속 그룹 레드벨벳의 멤버로 데뷔한 웬디는 지난해 4월 전속계약을 마무리하고 어센드로 이적했다. 최근 웬디는 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'를 발매하며 솔로 활동에 나섰다. 해당 앨범에는 지나온 모든 순간이 저마다의 빛으로 반짝인다는 메시지를 담았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr