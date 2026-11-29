이미지 크게보기 '속풀이쇼 동치미' 요리연구가 이혜정이 남편에게 여에스더와 비교당한 일화를 털어놨다. / 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 요리연구가 이혜정이 남편에게 여에스더와 비교당한 일화를 털어놨다.28일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 다시 태어나도 지금 배우자와 결혼하겠느냐는 질문을 두고 출연진이 저마다 속내를 털어놨다.이날 피부과 전문의 함익병 아내 강미형은 "남편이 돈 버는 여자를 원치 않는다고 생각했다. 자기가 그렇게 말을 해왔으니까 주워 담지 못하는 거다"라고 운을 뗐다. 이어 "우리 옆집에 에스더가 살지 않나. 에스더는 큰돈을 버니까 (남편이) 부러워한다"고 덧붙였다.이를 듣던 이혜정은 "여에스더님이 온 가정의 평화를 깬다"고 받아쳐 궁금증을 자아냈다.그러면서 이혜정은 "여에스더가 TV에 나와서 홈쇼핑을 하지 않나. 남편이 '홍혜걸 병원 안 하지?'라면서 '홍혜걸 쌤 원래 기자신데 마누라가 저 정도 되면 나도 안 하겠다'고 하더라"고 전했다.이에 이혜정이 아내가 돈 잘 버는 게 좋으냐고 묻자, 남편은 "아내가 돈 잘 벌어서 싫다는 사람 있으면 대한민국에 나와보라 그래"라고 답했다고.끝으로 이혜정은 "나는 잘 벌었냐고 물어보니까 '잘 벌었지. 여에스더에 비해서는'이라고 비교하더라"고 토로해 웃음을 안겼다.한편 여에스더의 사업은 연 매출 3천억 원 이상을 기록한 것으로 알려져 있다. 남편 홍혜걸은 과거 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 아내 여에스더의 카드로 8500만 원 가까이 결제한 일화가 공개돼 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr