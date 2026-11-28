이미지 크게보기 모델 겸 배우 장윤주가 런던 생활 중 모델인 건 못 알려도 한식을 알리겠다고 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르'

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모델 겸 배우 장윤주가 런던 생활 중 모델인 건 못 알려도 한식을 알리겠다고 언급했다.28일 '윤쥬르' 채널에는 "모델인건 못 알려도 한식은 알리고 오겠습니다 yesss. 윤쥬르 가족의 김밥 알리기 대작전"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 장윤주는 교회 모임에 가져갈 김밥을 싸기 위해 남편과 한인 마트를 찾았다. 그는 "오늘 모임이 있다. 예배 후에 같이 좀 나눠 먹으려고. 한국을 알리고 오겠다"며 각오를 다졌다.다만 정작 김밥 김은 매대에서 찾을 수 없었다. 장윤주는 "김이 그렇게 인기가 많대. 왜 김이 없을까? 오늘따라 김이 다 팔렸다"며 아쉬워했다.김밥 반응은 뜨거웠다. 장윤주는 "김밥을 싸왔다고 말만 했는데도 다들 막 왓 그러면서 너무 좋아했다"며 "오늘 김밥 대성공이다"라고 기뻐했다.이어 남편 정승민의 생일을 맞아 생애 첫 잡채에 도전했다. 편지에는 "승민 나의 남편이 되어주어 고마워. 사랑해"라는 마음을 담았다.또 장윤주는 앞서 공개한 '런던 집밥' 영상 이후 구독자들 사이에서 (밥솥 브랜드) 모델을 시켜 달라는 반응이 나왔다고 전했다. 그러면서 "그때 그 런던 집밥 나가고 나서 (밥솥 브랜드) 모델 시켜 줘라 막 그러는데 연락 달라"며 직접 러브콜을 보냈다.한편 1997년 데뷔한 장윤주는 지난달 같은 채널에서 모델과 배우로 걸어온 30년 기록을 연도별로 정리해 선보였다. 1998년 광고 모델로 섰던 패션 브랜드 주크와 28년 만인 올해 다시 촬영을 진행하기도 했다.그는 2015년 4세 연하 디자이너 정승민과 결혼해 딸 한 명을 두고 있으며, 최근 남편의 학업을 위해 가족과 영국으로 이주했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr