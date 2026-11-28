사진=백지영 유튜브

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가수 백지영이 8개월에 걸쳐 체중을 5.5kg 감량했다고 밝혔다.28일 유튜브 채널 '백지영'에는 '10살 딸이랑 생애 첫 김장하던 백지영이 결국 멘탈 나간 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 딸 하임 양의 친구 가족과 김장에 나섰다. 아이들과 김치를 담그고 수육을 삶던 그는 예전에도 가족이 한데 모여 매년 김장을 했지만 여럿이 해도 힘든 일이었다고 떠올렸다. "체력이 진짜 중요하다는 걸 느낀다"며 며칠만 운동을 쉬어도 근육이 줄어드는 게 느껴진다고 말했다.제작진이 최근 살이 많이 빠졌다는 반응을 전하자 백지영은 "60.3kg에서 지금 55.5kg, 54.8kg도 나온다"고 답했다. 가장 낮게 나온 수치를 기준으로 5.5kg을 감량한 셈이다.최근 체성분 검사 결과도 공개했다. 백지영은 이전에는 '마른 비만'에 가깝다고 느꼈다며 "지금은 근육량이 약간 튀어나와 있고, 지방량은 확 내려갔다"고 설명했다. 체중을 줄인 뒤에도 체력적으로 부족함을 느끼지 않는다고 덧붙였다.백지영은 지난 3월부터 시간을 들여 체중을 관리했다고 밝혔다. 운동을 꾸준히 하고 단백질도 챙겼다는 그는 "이렇게 오랫동안 다이어트를 해 본 건 평생 처음"이라고 털어놨다.무작정 굶는 방식에 대해서는 "어렸을 때처럼 빠지지도 않는다. 배만 고프고 어질어질할 뿐"이라고 말했다. 굶어서 체중을 줄이면 근육도 함께 빠져 일상생활이 예전 같지 않고 활력이 떨어진다는 게 백지영의 설명이다.그는 "우리 정도 나이가 되면 '얼마나 빠졌는가'가 아니라 '뭐가 빠졌는가'를 봐야 한다"고 강조했다. 같은 5kg을 감량해도 체지방이 줄었는지, 근육이 줄었는지에 따라 몸의 변화가 다르다며 체지방을 줄이면서 근육을 지키는 데 초점을 뒀다고 전했다.한편 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr