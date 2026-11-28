이미지 크게보기 방송인 도경완이 일본에서 산 18만 원 시계를 자랑했다. / 사진 = 유튜브 채널 '도장TV'

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방송인 도경완이 일본에서 산 18만 원 시계를 자랑했다.28일 '도장TV' 채널에는 "10만 원대 그세맛 시계 가져왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 도경완이 이날 들고 나온 시계는 세이코의 한 모델이었다.그는 "그랜드 세이코에서는 쿼츠 시계도 몇 백만 원대다. 하이비트, 스프링 드라이브, 오토매틱 이런 시계들은 천만 원이 넘어간다"며 "배터리 시계인 걸 감안해도 직구하면 20만 원 언저리에서 살 수가 있다"고 설명했다.또 "20만 원이 안 되는 가격인데 얘는 무려 안쪽에 무반사 코팅이 된 사파이어 크리스탈 유리다"라며 감탄했다.반면 브레이슬릿을 두고는 "노래방 가면 탬버린 테두리에 달려 있는 그 아시죠? 동그란 스테인리스 가벼운 쇠덩어리 그것들 부딪히는 느낌이다"라고 비유했다. 초침 정렬에 대해서도 "저는 잘 못 뽑았다. 약간 덜 가서 맺힌다"며 아쉬움을 드러냈다.특히 도경완은 "저는 참고로 직접 일본에 갈 일이 있어서 일본 빅카메라에서 텍스 프리하고 또 뭐 현대카드 추가 할인해 가지고 18만 원 주고 샀다"며 "18만 원이라는 가격표가 믿기지 않을 만큼 너무나도 훌륭한 만듦새다"라고 만족감을 표했다.한편 도경완은 최근 '신상출시 편스토랑'에서 25만 원대 통장 잔고를 공개하고 관리비를 아끼려 에어컨 리모컨 건전지까지 빼놓는다고 밝혔다. 이후 장윤정·도경완 부부가 120억 원대 펜트하우스를 보유한 사실이 거론되며 '가난 코스프레' 논란이 일었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr