이영자가 붐과 함께 '식재료 매니저'로 나서 세계 50대 레스토랑에 이름을 올린 한식당을 방문한다. / 사진=텐아시아DB

이영자가 붐과 함께 '식재료 매니저'로 나서 세계 50대 레스토랑에 이름을 올린 한식당을 방문한다. / 사진제공=MBC

방송인 이영자(58)가 붐과 함께 '식재료 매니저'로 나서 세계 50대 레스토랑에 이름을 올린 한식당을 방문한다.28일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 426회에서는 이영자가 붐의 지원을 받아 첫 식재료 납품에 나서는 모습이 그려진다.두 사람이 찾은 곳은 세계 50대 레스토랑에서 41위에 오른 조은희·박성배 셰프의 한식당이다. 이영자는 두 셰프를 위해 전국 각지에서 공수한 제철 식자재를 준비한다. 35년째 대를 이어 재배해 온 횡성 더덕부터 향이 짙은 합천 송화버섯까지 다양한 식재료가 등장하자 조은희, 박성배 셰프도 감탄했다는 후문이다.이영자가 손꼽아 기다렸던 '스태프 밀'(직원 식사) 시간이 마련된다. '아시아 최고 여성 셰프'로 선정된 조은희 셰프는 자신의 소울 푸드인 팥칼국수를 직접 선보인다. 믹서기를 사용하지 않고 손으로 일일이 팥을 으깨 완성한 국물에 이영자와 붐 모두 감탄한다고 전해진다. 석류를 닮은 모양의 '석류 만두'와 김치에 소고기, 전복, 멍게 등을 더한 '어육김치냉채'도 식탁에 오른다. 평소 접하기 어려웠던 한식 요리를 맛보게 된 두 사람이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.조은희, 박성배 셰프가 지닌 한식에 대한 철학도 공개된다. 두 사람은 요리뿐만 아니라 후배 셰프들과 고조리서를 연구하고 인문학을 공부하며 후학 양성에 힘쓰고 있다. 점차 자취를 감추고 있는 식자재를 연구하는 등 한식의 명맥을 잇기 위한 노력도 이어가고 있다. 방송에서는 옛 조상들의 지혜가 깃든 식자재를 활용한 디저트까지 소개된다. 식자재를 공수하는 이영자부터 이를 활용해 한식의 전통을 이어가는 셰프들까지 각자의 자리에서 먹거리를 대하는 모습이 담길 예정이다.'식재료 매니저' 이영자의 첫 납품 현장이 담긴 '전지적 참견 시점'은 28일 오후 11시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr