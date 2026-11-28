이미지 크게보기 추성훈이 격투기 은퇴전을 마친 소감을 밝혔다. / 사진 = 추성훈 유튜브 채널

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추성훈(51)이 격투기 은퇴전을 마친 소감을 밝혔다.28일 '추성훈' 채널에는 "경기 끝나고 꼭 전하고 싶었던 말"이라는 짧은 길이의 영상이 게재됐다.영상 속 추성훈의 목소리는 다소 쉬어 있었다. 그는 은퇴전이 끝난 지 5일 만에 감기가 심하게 걸렸다며 먼저 양해를 구했다.이어 응원을 보내준 이들에게 거듭 감사를 표한 그는 마지막 링을 버틴 힘을 팬들에게서 찾았다. "힘도 됐고, 마지막까지 링 위에 올라가서 싸울 수 있는 힘이 우리 가족도 있었지만 팬 여러분, 구독자 여러분 덕분에 올라가서 마지막까지 서 있을 수 있었다"는 것.다만 은퇴 이후 행보에 대해서는 솔직한 속내를 털어놨다. 추성훈은 "앞으로 어떻게 뭘 할지 모르겠지만 여러분이 좋아하는 거, 제가 할 수 있는 거 찾아서 뵙겠다"고 밝혔다.또 팬들과 직접 얼굴을 마주할 수 있는 이벤트도 구상해 보겠다는 뜻을 내비쳤다.그러면서 "내년에 최대한 빨리 여러분 앞에 나타나겠다"며 재회를 약속했다. 영상 말미에는 "앞으로 재밌게 살아 볼게요"라는 다짐도 남겼다.추성훈의 은퇴전은 지난 21일 서울 고척스카이돔 '블랙컴뱃 17' 무대에서 펼쳐졌다. 크리스 리벤에게 판정패했지만, 그는 파이트머니 전액을 후배 선수들에게 기부하겠다고 밝히며 22년 종합격투기 인생을 마무리했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr