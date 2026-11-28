사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니?' 김광규가 이서진 앞에서 두 손을 모으고 반 발 뒤에 서는 이유를 밝혔다.28일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 354회에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 서울 연희동을 찾았다. 멤버들은 동네 카페에서 '연희동 프렌즈' 특집 게스트로 나선 배우 김광규, 임원희와 만났다.이날 김광규는 손톱에 네일아트를 한 채 등장했다. 김광규는 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 촬영에서 게스트 콘셉트에 맞춰 손톱을 꾸몄다고 설명했다. 허경환은 손주가 발라준 것 같다며 "나는 손주가 생긴 줄 알고 깜짝 놀랐다"고 농담했다. 유재석은 "아들 딸이 없는데 어떻게 손주가 생기나"라고 받아쳤다.유재석은 최근 '런닝맨' 촬영장에서 김광규를 만난 일도 꺼냈다. 당시 김광규는 이서진, 김종국과 함께 '비서진' 촬영차 현장을 찾았다. 유재석은 김광규를 바라보며 "서진이 형이랑 같이 있으니까 이런 표정이 아니던데?"라고 말했다. 하하는 김광규가 두 손을 가지런히 모으고 공손하게 서 있었다고 거들었다.김광규는 "야 말 그대로 비서 아니냐. 비서니까 항상 긴장하고 있는 거지"라고 답했다. 허경환은 김광규가 배 앞에 두 손을 모은 자세를 두고 "서진이 형이 한 번씩 배 때리나?" 싶었다고 말해 웃음을 안겼다.유재석이 눈여겨본 건 김광규가 서 있는 위치였다. 그는 김광규가 이서진 앞으로 나오지 않는다며 "반 발 뒤에서 서 있다"고 짚었다. 두 손을 모은 자세에 서 있는 자리까지 이야깃거리가 되자 주우재는 "비서의 비서냐"고 물었다.멤버들의 놀림을 듣던 김광규는 "그렇게 사회생활하면서 살아왔다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "그러니까 이렇게 불러주는 거다"라며 이서진을 보필하는 자세를 예능 섭외 비결로 돌려 출연진을 웃게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr