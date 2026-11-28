이수지가 '스마일 클리닉', 차준환이 '궁전랜드'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'스마일 클리닉', '옆자리, 프란체스카' 포스터 / 사진제공=쿠팡플레이, 웨이브

지상파에서 시청률 부진을 겪고 설 자리를 잃었던 시트콤이 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 다시 주목받고 있다. 제작비 부담을 덜고 장기적인 시청 수요를 확보할 수 있다는 점에서 시트콤의 활용 가치가 재조명되고 있지만 숏폼 콘텐츠와의 경쟁은 넘어야 할 과제로 꼽힌다.쿠팡플레이는 국내 OTT 가운데 시트콤 제작에 가장 적극적인 행보를 보이고 있다. 지난 2월 처음 선보인 오피스 코미디 '직장인들'을 시즌3까지 이어간 데 이어 다음 달 3일에는 메디컬 시트콤 '스마일 클리닉'을 공개한다. 'SNL 코리아'의 인기 코너를 독립적인 콘텐츠로 확장한 사례로 코미디언 이수지, 김원훈, 지예은 등이 출연한다.웨이브는 과거 지상파에서 인기를 끌었던 시트콤의 지식재산권(IP)을 활용했다. 지난 6일 공개한 '옆자리, 프란체스카'는 2005년 MBC에서 방송된 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 확장한 작품이다. 방송 당시 인기를 끌었던 설정을 20여 년 만에 새로운 이야기로 풀어냈다.티빙과 디즈니+도 내년 시트콤 시장에 뛰어든다. 디즈니+는 지난 18일 한국 진출 5주년을 맞아 개최한 미디어데이에서 시트콤 제작 계획을 공식화했다. 어린이부터 가족 단위 시청자까지 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보이겠다는 구상이다. 티빙은 지난 26일 내년도 오리지널 라인업을 발표하며 첫 시트콤 '궁전랜드'를 공개했다. 놀이공원 아르바이트생들의 이야기를 다룬 작품으로 피겨스케이팅 선수 차준환의 연기 도전으로도 관심을 끌었다.시트콤은 한때 지상파의 흥행을 이끌었던 장르다. '순풍산부인과', '논스톱', '하이킥' 시리즈 등이 연이어 인기를 끌었으며 작품 속 캐릭터와 대사가 유행할 정도로 대중적인 파급력도 컸다. 그러나 주중 매일 방송해야 하는 제작 부담에 시청률 하락까지 맞물리면서 점차 편성이 줄었다. 지난해 KBS가 '킥킥킥킥'과 '빌런의 나라'를 선보이며 시트콤 부활을 시도했으나 두 작품은 각각 0.3%, 1.4%의 시청률로 종영했다.지상파에서 외면받던 시트콤을 OTT가 다시 주목하는 이유는 플랫폼별 시청 환경의 차이에서 찾을 수 있다. 정해진 방송 시간에 시청자를 확보해야 하는 지상파와 달리 OTT에서는 공개 시점이 지난 콘텐츠도 꾸준히 소비된다. 특히 시트콤은 일반 드라마보다 회차별 독립성이 높은 편이다. 앞선 내용을 모두 알지 못해도 이야기를 즐길 수 있어 중간에 유입되는 시청자의 부담이 적다. 이미 시청한 회차를 다시 보는 데에도 부담이 없는 장르다.제작비 부담이 갈수록 커지는 상황에서 투자 효율성도 고려할 만하다. 시트콤은 가정이나 직장 등 한정된 공간을 배경으로 고정 출연진의 관계와 상황을 변주하며 이야기를 이어갈 수 있다. 대규모 세트나 특수효과 등에 대한 의존도가 상대적으로 낮은 셈이다. 인기 캐릭터를 확보하면 후속 시즌이나 파생작으로 이어갈 수 있어 하나의 콘텐츠를 장기적으로 활용하기에도 유리하다.시트콤은 OTT가 기존 가입자를 유지하는 데에도 효과적인 콘텐츠가 될 수 있다. 수백억 원의 제작비를 투입한 대작은 높은 화제성을 바탕으로 신규 가입자를 끌어들이는 데 효과적이다. 그러나 특정 작품을 보기 위해 가입한 시청자의 이탈을 막으려면 작품이 종영한 이후에도 플랫폼을 이용할 이유를 마련해야 한다. 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 시트콤은 대작의 공개 시기와 관계없이 꾸준한 시청을 유도할 수 있다는 점에서 활용 가치가 있다.다만 시트콤이 전성기를 누렸던 때와 비교하면 경쟁 환경은 한층 까다로워졌다. 유튜브와 SNS를 통해 짧고 재미있는 영상을 손쉽게 접할 수 있는 데다 가벼운 웃음에 대한 수요를 이미 숏폼 콘텐츠가 상당 부분 충족하고 있기 때문이다. OTT 시트콤이 일시적인 화제에 그치지 않고 꾸준히 사랑받으려면 매력적인 캐릭터와 탄탄한 서사를 바탕으로 숏폼과는 다른 재미를 선사해야 할 것으로 보인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr