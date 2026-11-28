'그냥사람친구'가 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'그냥사람친구'가 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'그냥사람친구'가 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

배우 이서진이 제작발표회에서 한지민을 향한 발언으로 중년 여성 혐오 논란에 휘말린 이후 '그냥사람친구'가 첫 방송부터 동시간대 시청률 1위를 차지했다.지난 27일 방송된 tvN 예능 프로그램 '그냥사람친구'(이하 '그사친') 1회에서는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 네덜란드 암스테르담으로 우정 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.시청률은 전국 가구 기준 평균 5.0%, 최고 6.5%, 수도권 가구 기준 평균 4.8%, 최고 6.2%를 기록하며 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위에 올랐다. 남녀 2049 시청률 역시 전국 기준 평균 2.5%, 최고 3.3%, 수도권 기준 평균 2.3%, 최고 2.9%로 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료 플랫폼 기준, 닐슨코리아 제공)사전 모임을 통해 처음으로 한자리에 모인 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 주헌, 정연은 7박 8일간의 여행 계획을 세우기 위해 머리를 맞댔다. 이서진은 빠르게 여행 경로를 제안하고 경비를 계산하며 14년 차 짐꾼의 노련함을 발휘했다. 한지민과 주헌, 정연도 숙소를 찾기 위해 적극적으로 나섰다.출국 당일 박정수는 칫솔, 치약, 홍삼 등으로 구성된 여행 필수품을 제작진 몫까지 준비했다. 주헌은 출연진에게 우정 신발을 선물했고, 한지민은 한식 반찬을 챙겨왔다. 특히 한지민은 이서진의 추천으로 여행을 이끌 팀장에 선출됐다.출연진의 각기 다른 성격도 엿볼 수 있었다. 계획적인 성향의 주헌은 공항에서 숙소까지 이동하는 방법을 검색하는가 하면, 암스테르담으로 향하는 비행기 안에서도 미리 숙지한 경로를 설명했다. 김용건을 살뜰히 챙기는 박정수부터 기내식을 두고 티격태격하는 이서진과 한지민, 함께 피부 관리에 나선 주헌과 정연의 모습도 담겼다.주헌의 안내와 이서진의 조언에 따라 암스테르담 중앙역까지 무사히 도착한 출연진은 트램 정류장을 찾는 과정에서 난관에 부딪혔다. 주헌이 방향을 잘못 안내하면서 즉석 회의가 열렸고, 이들은 정연의 도움을 받아 숙소에 도착할 수 있었다.앞서 첫 방송을 하루 앞둔 지난 26일 열린 '그냥사람친구' 제작발표회에서는 이서진의 발언이 도마 위에 올랐다. 약 20년 전부터 한지민과 알고 지낸 이서진은 과거와 비교했을 때 새롭게 알게 된 점을 묻는 말에 "내가 기억하는 20년 전 한지민 씨는 맑고 순수한 소녀 같은 모습이었다"고 운을 뗐다. 이어 "그런데 이번에는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 봤다"며 "무서웠고 안타까웠다. 갱년기를 심하게 앓고 있는 게 아닌가 싶은 정도였다"고 말했다. 방송을 앞두고 나온 해당 발언을 두고 중년 여성과 갱년기에 대한 부정적인 인식을 조장하는 것 아니냐는 지적이 제기됐다.출연진이 암스테르담에서 묵게 된 숙소는 대학교를 개조한 호스텔로, 젊은 여행객들로 가득했다. 여행 첫날부터 예상치 못한 상황을 마주한 여섯 사람의 이야기는 12월 4일 오후 8시 35분 방송되는 '그냥사람친구'에서 이어진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr