이미지 크게보기 축구 국가대표 출신 김영광이 보복운전 논란 이후 51일 만에 복귀했다. / 사진 = 유튜브 채널 '나 김영광이오'

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축구 국가대표 출신 김영광이 보복운전 논란 이후 51일 만에 복귀했다.27일 '나 김영광이오' 채널에는 "안녕하세요 김영광입니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.김영광은 북한산 산행에 나서며 근황을 묻는 제작진에게 "계속 집에서 자신을 돌아보는 시간을 가졌던 것 같고 반성하는 시간을 많이 가졌다"고 답했다.이어 "택시 기사님께 진심으로 사과 말씀 전한다. 정말 죄송하다"며 거듭 사과했다.산행을 택한 이유도 설명했다. 김영광은 "약간 인생과 비슷한 느낌인 거 같아 가지고 또 등산을 하기로 했다"며 "다시 시작하는 마음"이라고 강조했다.정상에 오른 뒤에는 "이때까지 했던 건 다시 다 허물어 버리고 다시 시작한다는 마음으로 열심히 할 테니까 여러분들이 더 지켜봐 주시고 응원해 주시면 감사하겠다"고 각오를 다졌다.그러면서도 달라진 채널 상황은 숨기지 않았다. 산행 중 김영광은 떨어지는 낙엽 사진을 찍었고, 이에 제작진은 "저희 구독자 수 같다"라고 말했다.이에 김영광 "구독자 수가 우수수 떨어지긴 했다. 다시 신뢰를 회복해야 한다"며 의지를 보였다.이를 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈리고 있다. 영상 댓글에는 "흔한 하꼬방송 비제이 유튜버도 6개월은 자숙하고 옵니다 행님 아직은 너무 빠른것 같습니다요", "행님 복귀 속도가 차선변경하는 속도와 같네요" 등 이른 복귀를 꼬집는 목소리가 쏟아졌다."욱하는 성격이란게 고치려고 고쳐지고 참는다고 참아지는게 아니란거 모두가 알거다"라며 진정성에 의문을 드러낸 누리꾼도 있었다. "다음 컨텐츠 지바겐 폐차쇼 가보입시더", "지바겐팔고 캐스퍼가솔린으로 갑시다"처럼 차량을 겨냥한 댓글에도 공감이 몰렸다.그런가 하면 "영광이형 응원합니다!!!", "이 형은 운전대만 안잡으면 그저 동네형인데 응원합니다", "사람은 항상성장중인겁니다" 등 재기를 바라는 목소리도 나왔다.한편 김영광은 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 인근에서 택시를 상대로 보복운전을 했다는 의혹에 휩싸였다. 경찰은 지난 6월 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸고, 검찰도 불기소 처분했다. 그러나 블랙박스 영상이 공개되며 비판이 일자 김영광은 지난달 9일 사과문을 게재했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr