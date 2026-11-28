사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 김병만이 정글 프로그램이 끊긴 뒤에도 절친 이수근에게 서운함을 털어놨다.28일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'(이하 '아형') 553회는 '자격증 부자' 특집으로 꾸며졌다. 서경석, 정준하, 김병만, 마마무 솔라가 게스트로 나섰고 미주가 일일 형님으로 합류했다.이날 김병만은 '아형' 출연이 처음이라고 밝혔다. 강호동이 이수근과 '영혼의 단짝'인데 왜 그동안 나오지 않았느냐고 묻자, 김병만은 "수근이하곤 정말 친한 친구다. 영혼만"이라며 "육체적으론 안 친한 것 같다"고 받아쳤다.김병만은 이수근에게 전화할 때마다 촬영을 막 끝냈다는 말을 들었다고 했다. 일본이나 캐나다에 촬영하러 갔다는 소식을 들은 적도 있다며 "나는 놀고 있는데"라고 말해 웃음을 안겼다. 그는 코로나19 이후 정글 프로그램 두 편을 했지만 모두 끊겼다며, 한 번쯤 이수근이 불러줄 법했는데 그런 얘기가 없었다고 털어놨다.이수근은 김병만이 정글에 가면 몇 주씩 자리를 비우고 스튜디오 예능도 좋아하지 않는 줄 알았다고 설명했다. 김병만이 "네가 나한테 물어봤어?"라고 되묻자 이수근은 "오늘 물어보잖아"라고 응수했다. 김신영이 지금은 스튜디오 예능을 좋아하느냐고 묻자 김병만은 "굉장히 좋아하지. 없어서 못 나오지"라고 답했다.두 사람이 서로를 대신했던 일화도 공개됐다. 김병만은 이수근이 어린 시절 사진이 없다며 자신의 사진을 빌려 갔다고 말했다. 나중에 기사에 이수근의 어린 시절 사진으로 실린 것을 보니 자신의 사진이었다는 것. 이수근은 방송국에서 사진을 요청했는데 백일이나 돌 때 찍은 사진이 없어 김병만에게 부탁했다고 밝혔다.김병만은 과거 '고음불가' 활동 당시 이수근의 행사 일정 두 건이 겹치자 대신 구미에 갔다고도 했다. 가발을 쓰고 무대에 올라 관객들이 자신을 이수근으로 알았다며, 정체를 밝히자 오히려 반응이 더 좋았다고 당시 상황을 재연했다.사진부터 행사까지 서로 품앗이를 했다는 김병만은 강호동에게 "이젠 이수근 식상하지 않냐"고 물었다. 이수근이 늘 촬영 때문에 힘들다고 한다며 "바꿔라"라고 농담해 출연진을 웃게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr