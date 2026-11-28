이영자가 난로회에 입성한다./사진제공=MBC

이영자가 난로회에 입성한다./사진제공=MBC

방송인 이영자가 국내 정상급 셰프들의 비공개 모임에 참석해 개인 명함까지 돌리며 식재료 영업에 나선다.28일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 426회에서는 그동안 전국의 제철 식재료를 발굴해 온 이영자가 톱셰프들이 모인 '난로회'를 찾는 현장이 공개된다.'난로회'는 숯불 화로를 중심으로 음식을 나누던 조선시대 사대부들의 모임에서 유래해, 오늘날 국내 정상급 셰프들과 외식업계 리더들이 한식을 연구하고 미래를 논의하는 비공개 모임이다. '아시아 최고 여성 셰프상'을 수상한 조은희 셰프부터 국내 유일의 미슐랭 3스타 셰프 강민구까지 현역 요리사들이 주축을 이루는 자리다.요리사나 외식업 전문가가 아닌 이영자는 방송 촬영을 계기로 170번째 난로회에 입성하게 됐다. 그동안 난로회를 본뜬 '화로회'를 직접 만들 정도로 애정을 보였던 그는 방송 카메라와 함께 현장에 들어가 오랜 바람을 이뤘다.특히 이영자는 단순 참관에 그치지 않고 '식재료 매니저'라는 이름으로 자신이 발굴한 버섯·배추·굴을 알리기 위해 특별 제작한 명함까지 돌리며 셰프들 사이에서 적극적인 영업에 나섰다. 여기에 평소 직원이 아니면 맛보기 어려운 톱셰프들의 '스태프 밀'을 경험하겠다는 목적까지 더해진다.'김밥'을 주제로 열린 이번 모임에서는 '흑백요리사' 출신 우정욱·박주성 셰프와의 만남도 성사된다. '서울 가정식의 대가' 우정욱 셰프는 서리태 마스카포네 치즈에 고추장 멸치볶음을 더한 이색 김밥을 선보이고, '무쇠팔' 박주성 셰프는 매실 페스토에 실처럼 얇게 썬 오이를 곁들인 '매실 김밥'으로 색다른 맛을 낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr