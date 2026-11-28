이미지 크게보기 배우 강부자가 사미자(86)가 쌍커풀 수술을 했다고 폭로했다. / 사진 = 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'

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배우 강부자가 사미자(86)가 쌍커풀 수술을 했다고 폭로했다.27일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 "동생 강부자와 함께~ 60년 우정 100년까지~♥"라는 제목의 영상이 게재됐다.사미자·김관수 부부와 마주 앉은 자리에서 강부자는 "우리는 동료 이전에 가족이에요. 가족"이라며 남다른 사이를 강조했다.이어 사미자의 데뷔 비화도 털어놨다. 그는 "내가 이런 얘기 하면 생색내는 것 같겠지만 나 이때까지 이런 얘기 해 본 적이 없어. 말하자면 이분은 데뷔를 내가 시킨 거야"라는 것.당시 남편 김관수를 보러 방송국에 온 사미자를 처음 본 강부자는 "너무 이쁜 거야. 너무 이쁜 거야"라며 첫인상을 떠올렸다. 눈이 예쁜 간호사 역을 찾던 이기하 선생님에게 "눈이 참 이쁘던데요? 내가 그랬어. 그래서 데려다 시켰어"라고 회상했다.또 강부자는 "얼굴 예쁘지. 연기 잘하지. 나보다 영화 많이 팔렸지. 그리고 나보다 자가용도 먼저 샀어요"라며 "나는 자가용도 못 샀는데 벌써 나보다 늦게 시작했는데"라고 털어놨다.그러던 중 강부자는 "사미자 씨가 참 이뻤거든. 그 후에 그 이쁜 눈을 더 이쁘게 하려고 쓸데없이 손을 대 가지고 얼굴을 망가뜨렸지"라며 쌍꺼풀 수술까지 폭로했다.한편 1940년생인 사미자는 1963년 동아방송 1기 성우로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 '사랑이 뭐길래', '장희빈', '왕꽃 선녀님', '힘내요, 미스터 김' 등 70여 편의 드라마와 30여 편의 영화에 출연했다.2005년 심근경색, 2018년 뇌경색으로 쓰러졌지만 재활을 거쳐 활동을 이어왔고, 최근에는 채널 '오미자 말고 사미자'로 시청자와 만나고 있다. 3세 연상의 배우 출신 김관수와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 뒀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr