사진=서우 유튜브

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7년째 연기 활동을 쉬고 있는 배우 서우가 일상을 공개하며 우려를 드러냈다.서우는 28일 자신의 SNS에 "오랜만에 영상 올렸어요~!"라는 글과 함께 유튜브 채널 '안녕하서우'에 올린 새 영상을 소개했다.공개된 영상에는 서우가 식당을 찾아 뼈구이를 먹는 모습이 담겼다. 서우는 우연히 들른 식당에서 음식을 맛보고 기분이 좋아 즉석에서 카메라를 켰다고 설명했다. 함께 올린 사진에서는 편안한 옷차림에 머리를 양갈래로 땋은 모습도 공개했다.서우는 준비 없이 촬영한 영상이라 "어설프고 보기 불편하실 수도 있다"고 말했다. 영상을 올릴지 고민했다는 그는 일기를 쓰듯 자신의 일상을 기록하고 싶었다며, 비슷한 취향을 가진 사람들에게 도움이 되길 바란다고 전했다.맛집을 소개하는 기준도 밝혔다. 서우는 "찐으로 좋아하는 집만 소개하려고 합니다"라며 직접 가보고 마음에 든 곳을 소개하겠다고 했다. 영상에 담긴 식당을 두고는 사장이 아이돌 같다고 농담하며, 가게가 번창해 여러 곳에 문을 열면 좋겠다는 바람을 전했다.서우는 2016년 자가면역질환 투병 사실을 공개한 바 있다. 당시 그는 조금만 피곤해도 염증이 생겼다며 잇몸과 머리 안쪽에도 염증이 생겼다고 털어놨다. "건강을 회복하는 시간이 필요했다. 몸이 아프니까 정신도 건강하지 않더라"며 당시 활동을 쉬었던 이유도 설명했다.서우는 2007년 영화 '아들'로 데뷔했다. 영화 '미쓰 홍당무', '파주', '하녀'와 드라마 '탐나는도다', '신데렐라 언니', '욕망의 불꽃', '유리가면', '제왕의 딸, 수백향' 등에 출연하며 영화와 안방극장을 오갔다. 2019년 12월 개봉한 영화 '더하우스'에서 주연을 맡은 뒤 7년째 연기 활동을 쉬고 있다. 지난해부터는 '안녕하서우'에 브이로그를 올리며 팬들과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr