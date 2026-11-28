사진=텐아시아DB

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 태연이 게임 도중 후배들의 무례한 모습에 분노했다.28일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 '무쇠소녀단3'의 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 출연했다.이날 게임 시작 전 연우는 태연 옆자리에 앉아 손으로 하트를 그리며 팬심을 드러냈다. 한지현도 "팬이다"라며 하트를 보냈다. 두 사람을 지켜보던 문세윤까지 태연에게 하트를 보내 웃음을 안겼다.'여섯이 한마음' 게임이 시작되자 "너 왜 우리 집에 왔어"라는 문제가 나왔다. 신동엽이 "피오 복화술한다"며 반칙을 지적하자, 피오는 벌떡 일어나 "우리가 뭘요"라며 맞받아쳤다. 영케이도 "우리 아무 말도 안 했다"며 자리에서 일어섰고, 넉살이 중재에 나섰다.피오는 "뭐 게임을 얼마나 공정하게 하려고 하냐"며 항의를 이어갔다. 이를 지켜보던 태연은 "이 XX들이 싸가지 없게"라며 두 사람을 단속했다. 태연이 한마디 하자 피오와 영케이는 입을 다물고 자리에 앉았고, 출연진은 게임을 재개했다.한편 tvN '무쇠소녀단3'에서도 단장을 맡은 김동현은 앞선 시즌보다 어깨가 좁아졌다는 말을 들었다. 철인 3종과 복싱에 도전했던 지난 시즌과 달리 쇼트트랙에서는 김동현도 멤버들과 함께 자세를 지적받으며 훈련했다고 밝혔다.김동현은 초등학교 때 3년간 롤러스케이트 선수로 활동했다며 이번 시즌에는 멤버들을 돕는 역할이라고 설명했다. 문세윤과 한해는 김동현이 주 종목이 아닌 쇼트트랙 도전에도 함께한다는 말에 놀라워했다.앞서 철인 3종과 복싱에 모두 도전한 설인아는 "전보다 단장님이 어깨가 좁아졌다"며 안타까움을 드러냈다. 김동현은 "내가 같이 지적을 받고 운동을 하더라. 물 당번 하고 있다"고 토로해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr