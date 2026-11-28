이미지 크게보기 '라이어' 유연석이 교통사고를 당한 아들 앞에서 오열했다. / 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 유연석이 교통사고를 당한 아들 앞에서 오열했다.28일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서는 민준호(유연석 분) 아들 민현수(강지용 분)가 하굣길에 동급생들 표적이 됐다.동급생들은 "범죄자 자식, 네 아빠 공개수배됐더라? 성폭행범 너네 아빠 어딨냐 신고해서 포상금 받자 어디있는지 알려줘라"라며 도망치는 민현수를 집요하게 뒤쫓았다.결국 민현수는 달아나던 중 차에 치이고 말았다. 이를 목격한 강지선(서현진 분)은 "현수야!"라고 절규하며 길에 쓰러진 민현수에게 내달렸다.민준호는 "새로운 삶을 살거야. 다시 태어난 것처럼"이라며 살아 있는 모습으로 등장해 충격을 안겼다.모자를 눌러쓴 채 병원에 잠입한 민준호는 곧장 민현수가 누운 병실로 향했다. 그는 산소호흡기를 단 아들 손을 꼭 붙잡고 "현수야. 아빠 왔어"라며 오열했다.이어 민준호는 "그 여자만 아니었으면 우리한테 이런 일 없었을 거야"라며 원망을 쏟아냈다. 병실을 나선 그가 향한 곳은 다름 아닌 강지선 집 앞이었다.그런 가운데 강지선은 민준호 살해 혐의로 경찰 의심을 받으며 "나는 민준호를 죽이지 않았다"고 결백을 주장해 왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr