연우가 '무쇠소녀단3' 멤버들과 함께 '놀라운 토요일'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

연우가 '무쇠소녀단3' 멤버들과 함께 '놀라운 토요일'에 출연한다. / 사진제공=tvN

연우가 '무쇠소녀단3' 멤버들과 함께 '놀라운 토요일'에 출연한다. / 사진제공=tvN

극단적인 체중 감량으로 부작용을 겪었다고 고백한 그룹 모모랜드 출신 배우 연우가 '무쇠소녀단3' 멤버들과 함께 '놀라운 토요일'에 출연한다.28일 방송되는 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 배우 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 게스트로 나선다. '무쇠소녀단3'로 의기투합한 네 사람은 받아쓰기와 각종 게임에 참여하며 승부욕을 발휘한다.쇼트트랙 계주에 도전하고 있는 이들은 운동이 일상에 가져온 변화에 관해 이야기한다. 설인아는 박수를 칠 때도 쇼트트랙 동작이 나온다고 밝히고, 금새록은 양말을 신을 때 운동 효과를 체감한다고 전한다. 한지현 역시 운동을 시작한 뒤 정체성 혼란을 겪게 된 사연을 털어놓는다. 연우는 집 안 온도까지 빙상장 온도에 맞춰 생활한다고 밝혀 웃음을 자아낸다. 네 사람은 단장 김동현을 향한 솔직한 속마음도 고백해 그를 당황하게 한다.애피타이저 게임 '여섯이 한마음 – 전지적 멘트 시점'이 진행된다. '놀토'에 처음 방문한 한지현과 연우는 의욕적으로 게임에 임하지만 예상치 못한 난관에 부딪힌다. 그럼에도 해맑은 반응을 이어가며 현장 분위기를 풀어준다. 두 팀의 경쟁이 치열해지는 가운데 태연은 피오와 영케이의 반칙을 포착하기도 한다.이어지는 '팀전 스피드 받쓰'에서는 앞선 게임에서 고전했던 연우가 반전 활약을 펼친다. '놀토' 출연 경험이 있는 설인아 역시 실력 발휘에 나선다. 그러나 난도 높은 문제가 등장하자 출연진 모두 혼란에 빠진다고 해 결과에 궁금증이 쏠린다.디저트 게임으로는 '맞혀봐 러브씬'이 진행된다. 신동엽이 예상치 못한 굴욕을 맛보는 가운데 설인아는 간발의 차로 정답을 빼앗긴다. 금새록 역시 출연진의 시선이 자신에게 집중되자 힌트를 주려던 계획을 철회해 웃음을 더한다.앞서 '무쇠소녀단3'에는 지난 시즌 고정 멤버였던 유이와 박주현이 하차하고 한지현과 연우가 새롭게 합류했다. 지난 26일 방송에서 연우는 프로그램 합류 계기를 설명하며 과거 두 달 만에 약 10kg을 감량한 경험을 털어놨다. 그는 "정말 극단적으로 굶었다. 하루에 밥을 먹으면 두 숟갈 정도만 먹었다"고 밝혔다. 작품 촬영을 앞두고 급하게 체중을 줄여야 하는 상황이 잦아 운동보다 식사량을 줄이는 방법을 택했다는 것이다. 무리한 다이어트로 부작용도 겪었다. 연우는 당시를 회상하며 "가렵다 못해 아팠다. 그래서 많이 울었다"고 고백했다.연우가 '무쇠소녀단3'에 도전하게 된 계기는 드라마 '나의 유죄인간'에서 만난 설인아의 제안이었다. 건강을 되찾고 싶다고 생각하던 무렵 설인아가 촬영장에서 프로그램에 함께 출연하자고 권했다. 연우는 촬영 중에도 활력이 넘치는 설인아를 보며 자신 역시 그렇게 생활하고 싶었다고 전했다.건강 회복을 위해 쇼트트랙에 도전한 연우가 '무쇠소녀단3' 멤버들과 예능에서 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다. '놀라운 토요일'은 28일 오후 7시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr