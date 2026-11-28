남경주와 옥주현이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

뮤지컬 배우 남경주가 논란에 휩싸이기 전 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주의 국민참여재판에서 과거 옥주현을 둘러싼 '인맥 캐스팅' 논란이 언급됐다. 남경주 측이 뮤지컬 배우 개인의 캐스팅 영향력을 확인하는 과정에서다.지난 27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의에 대한 국민참여재판이 진행됐다. 검찰은 피해자가 당시 남경주의 강의를 수강하고 있었으며 성적 평가를 앞두고 있었다는 점을 지적했다. 또한 남경주로부터 조교를 맡아달라는 제안을 받았다는 점 등을 근거로 남경주가 교수로서의 지위와 영향력을 이용해 범행을 저질렀다고 주장했다.반면 남경주 측은 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 실제 성관계에 이르지는 않았다며 무죄를 주장한 것으로 전해졌다. 피해자와 보호·감독 관계에 있지 않았으며, 설령 해당 관계가 성립하더라도 피해자의 자유의사를 제약할 정도로 위력을 행사한 사실은 없다는 입장이다.이날 오후 남경주 측이 증인으로 신청한 공연 제작자 A씨가 출석했다. 약 30년간 뮤지컬과 연극을 제작해 온 인물이다. 남경주 측 변호인은 뮤지컬 배우 개인이 작품의 캐스팅에 영향력을 행사할 수 있는지를 확인하는 과정에서 과거 옥주현을 둘러싼 논란을 언급했다고 전해졌다.변호인은 A씨에게 과거 옥주현이 유명 뮤지컬 작품에 캐스팅됐을 당시 같은 소속사 후배 배우가 동일 배역에 더블 캐스팅되면서 불거진 논란을 알고 있는지 물었다. 이에 A씨는 언론 보도를 통해 관련 내용을 접했다고 답한 것으로 알려졌다.앞서 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 기념 공연에는 옥주현과 평소 친분이 있는 후배 배우 이지혜가 같은 배역에 캐스팅됐다. 당시 일각에서는 이른바 '인맥 캐스팅' 의혹이 제기됐다. 그런 가운데 뮤지컬 배우 김호영이 자신의 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리면서 해당 게시물이 옥주현을 겨냥한 것 아니냐는 추측이 나왔다. 이후 옥주현이 김호영과 누리꾼 2명을 고소하면서 논란은 법적 분쟁으로까지 이어졌다.당시 남경주와 최정원, 박칼린은 '모든 뮤지컬인들께 드리는 호소의 말씀'이라는 제목의 공동 입장문을 발표했다. 이들은 배우가 캐스팅을 비롯한 제작사의 고유 권한을 침범해서는 안 된다는 취지의 입장을 전했다. 옥주현은 당시 캐스팅에 관여한 사실이 없다고 밝혔으며, '엘리자벳' 제작사 역시 원작자와의 계약 내용을 준수해 공정하게 캐스팅을 진행했다고 해명한 바 있다.이번 재판에 증인으로 출석한 A씨는 유명 배우나 교수가 특정 배우를 추천하더라도 실력과 경력 등이 뒷받침되지 않으면 캐스팅되기 어렵다는 취지로 증언한 것으로 전해졌다. 특히 캐스팅의 최종 결정권은 제작자에게 있다며 "라이브 엔터테인먼트(실시간 공연 산업)는 제작자가 왕"이라고 설명한 것으로 알려졌다. 남경주 측은 그가 뮤지컬계에서 오랜 기간 활동했다는 사실만으로 피해자의 캐스팅이나 향후 진로에 영향력을 행사할 수 있는 지위에 있었다고 보기 어렵다는 주장을 펼치고 있다.홍익대 공연예술학부 부교수로 재직했던 남경주는 지난해 12월 서울 서초구 소재 자신의 작업실에서 제자들과 연말 모임을 가진 뒤 홀로 남은 여성 제자에게 교수로서의 지위와 사회적 영향력을 이용해 성폭행한 혐의로 불구속 기소됐다. 남경주 측은 공소사실을 부인하며 무죄를 주장하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr