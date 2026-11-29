배우 이지아가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이지아가 유튜브 채널을 개설하고 자신의 연애 스타일과 사랑에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. / 사진=이지아 유튜브 채널 캡처

배우 이지아가 유튜브 채널을 개설하고 자신의 연애 스타일과 사랑에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.지난 27일 이지아는 자신의 유튜브 채널 '외계인이지아'를 통해 '이지아의 연애'라는 제목의 첫 영상을 공개했다. 영상에는 이지아가 메이크업 아티스트 서옥과 함께 연애를 주제로 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 마지막 연애가 언제였냐는 질문에 이지아는 "그런 거 물으면 안 된다"며 즉답을 피했다. 가장 후회되는 연애를 묻는 말에는 "내가 욕 좀 할 테니까"라고 너스레를 떨었다.자신의 연애 방식을 '극단적인 스타일'이라고 표현한 이지아는 "'밀당'을 잘해야 하는데 밀기만 한다. 표현도 잘 안 하고 서운한 것도 얘기하지 않는다"고 밝혔다. 스스로를 '장군 스타일'이라고 칭한 그는 "'모양 빠지는데 이야기해야 하나?'라는 생각이 든다"고 설명했다. 그러면서도 "한번 마음을 주면 원래 다 주지 않나"라며 사랑하는 사람에게는 마음을 아끼지 않는다고 전했다.시간이 흐른 뒤 지난 연애의 좋은 기억이 남는 편이냐는 물음에는 "지우는 프로세스를 하면 기억 자체가 없어진다. 그냥 기억이 잘 안 난다"고 답했다. 향후 연애 계획에 대해서는 "안 한다"고 단호하게 말하면서도 이내 "그게 되냔 말이다. 젠장"이라며 사람의 마음이 뜻대로 되지 않는다는 취지의 이야기를 이어갔다.이상형으로는 신뢰할 수 있는 사람을 꼽았다. 다만 그런 사람을 만나기가 쉽지 않다는 현실적인 생각도 내비쳤다. 이지아는 "사랑을 믿지 않기로 했다. 운명을 믿지 않기로 했다는 말이 더 맞는 말인 것 같다"고 고백해 눈길을 끌었다. 그는 "운명이나 인연이라고 생각하게 되면 나 자신이 너무 흔들린다. 그래서 사랑을 호르몬으로 이해하기로 했다"며 "내 뇌 안에서 일어나는 일이라고 생각하면 거리를 두고 내가 컨트롤할 수 있다"고 설명했다.앞서 이지아는 1997년 가수 서태지와 미국에서 비밀리에 결혼했으나 2000년 별거에 들어간 뒤 이혼했다. 두 사람의 결혼과 이혼 사실은 2011년 이지아가 서태지를 상대로 위자료 및 재산분할 청구 소송을 제기하면서 뒤늦게 알려졌다. 이후 이지아는 2011년 3월 드라마 '아테나: 전쟁의 여신'에서 호흡을 맞춘 배우 정우성과의 열애를 공식 인정했으나 같은 해 결별했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr