유재석이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 '놀면 뭐하니?'에서 나경은을 언급한다. / 사진제공=MBC

방송인 유재석이 '놀면 뭐하니?' 녹화 도중 아내 나경은과의 일화를 공개한다.28일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 이웃사촌이 된 배우 김광규, 임원희와 함께 연희동 동네 투어에 나선 멤버들의 모습이 그려진다.이날 유재석은 김광규와 임원희의 이야기에 연신 웃음을 터뜨린다. 평소 부끄러움이 많은 임원희도 거침없이 농담을 던지는가 하면 김광규 역시 한껏 들뜬 모습을 보인다.유재석은 "경은이가 TV 보다가 '오빠는 왜 이렇게 형들을 좋아해?'라더라"라며 아내 나경은과 나눈 대화를 공개한다. 이에 주우재도 "형들만 나오면 재석 형의 텐션이 올라간다"라고 거들자 유재석은 "형들이 너무 좋아"라며 애정을 표한다.이어 유재석은 연희동 곳곳에 자리한 빵집을 발견하고 추억이 담긴 빵들을 구매하기 시작한다. 양손 가득 쇼핑 봉지를 든 유재석은 동네 투어 내내 행복해한다. 이에 연희동 주민인 김광규도 지갑을 열고 임원희는 동네 빵집에 대한 자부심을 내비친다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr