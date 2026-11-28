이혁이 노라조 탈퇴 속사정을 밝힌다./사진제공=KBS

이혁이 노라조 탈퇴 속사정을 밝힌다./사진제공=KBS

가수 이혁이 그룹 노라조의 데뷔부터 탈퇴, 그리고 록밴드 재도전에 이르기까지의 음악 인생을 털어놓는다.오는 28일 오후 11시 5분 방송되는 KBS1 '백투더뮤직 시즌2'에서는 2005년 노라조로 데뷔해 2017년 팀을 탈퇴, 솔로와 밴드 활동을 거쳐 2인조 록밴드 '이혁정모'로 돌아온 이혁의 행보를 조명한다.록밴드 보컬로 활동하던 이혁은 과거 '제2의 녹색지대'를 만들자는 조빈의 제안에 합류했으나, 계약서에 서명한 뒤에야 전혀 다른 노라조의 콘셉트를 알게 됐다. 록이 아닌 새로운 장르를 소화할 수 있을지 걱정했던 그가 노라조의 음악을 즐기게 된 계기는 방송에서 공개된다.팀의 인기를 이끈 캐릭터 조합의 기획 배경도 전해진다. 엽기적인 조빈과 과묵한 로커 이혁의 상반된 콘셉트가 탄생한 과정과 함께, 대표곡 '형'이 이혁의 아이디어에서 출발했다는 비화도 다뤄진다. 당초 '변비' 한 곡만 수록될 예정이던 디지털 싱글 '야심작'에 '형'이 함께 실리고 타이틀곡으로 선정된 뒷이야기도 밝힌다.'슈퍼맨', '형', '카레', '고등어' 등으로 사랑받던 노라조에서 탈퇴를 결정한 속사정도 직접 전한다. 대중의 인기를 뒤로하고 홀로서기를 택할 수밖에 없었던 당시의 심경과 배경을 솔직하게 이야기할 예정이다.탈퇴 이후 록밴드 'H.Y.U.K'와 개인 채널로 활동을 이어간 이혁은 유튜버 과나의 원곡 '그거 아세요?'를 불러 유튜브 조회수 600만 뷰를 돌파하며 어린이 팬층의 인기를 얻은 일화도 소개한다.아울러 "인생 마지막 밴드"라는 각오로 결성한 '이혁정모'의 이야기도 이어진다. 이날 방송에는 전 트랙스 멤버 정모가 특별 출연해 두 사람이 팀을 이루게 된 과정을 설명하고, 최근 발매한 2집 'The men'의 수록곡 'You're mine' 라이브 무대를 선보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr