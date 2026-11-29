그룹 아이즈원 출신 가수 겸 배우 조유리가 음악과 연기 활동을 병행하며 보낸 2026년을 돌아봤다. / 사진제공=데이즈드

그룹 아이즈원 출신 가수 겸 배우 조유리가 음악과 연기 활동을 병행하며 보낸 2026년을 돌아봤다. / 사진제공=데이즈드

그룹 아이즈원 출신 가수 겸 배우 조유리가 음악과 연기 활동을 병행하며 보낸 2026년을 돌아봤다.패션 매거진 데이즈드는 조유리와 함께한 12월호 화보를 공개했다. 이번 화보는 'The Gift is ME!'라는 콘셉트로 진행됐으며, 조유리는 직접 연말 선물로 변신했다. 화보 속 조유리는 핑크빛 헤어스타일과 글리터 메이크업을 소화했다. 선물 포장을 연상시키는 리본으로 연말 분위기를 연출하는가 하면, 자연스러운 메이크업에 스티커를 활용해 개성 있는 스타일링을 완성했다.화보 촬영과 함께 인터뷰도 진행됐다. 조유리는 이번 촬영을 통해 새롭게 발견한 자기 모습에 대해 "전체적으로 그동안 해보지 않았던 분위기였다. 새로운 모습을 보여주는 일은 늘 설레고 재밌다. 보는 분들에게도 색다른 모습으로 다가갔으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "생각보다 다양한 분위기를 낼 수 있는 얼굴이구나 싶었다. 메이크업에 따라 느낌이 달라지는 걸 보면 도화지 같은 얼굴인 것 같다"고 덧붙였다.솔로 데뷔 당시 '유리다움'을 성장이라고 표현했던 조유리는 자신의 가치관에 관해서도 이야기했다. 그는 "변화를 즐기는 마음을 덧붙이고 싶다. 여전히 저에게 '유리다움'은 성장인데, 무엇이 저를 자라게 하는지 생각해 보니 새로운 걸 받아들이는 데 두려움이 크지 않더라. 해보지 않은 걸 시도하고 달라지는 제 모습을 즐기는 편이다"라고 설명했다.'2026년을 하나의 선물로 포장한다면?'이라는 물음에는 버건디 색상과 별 모양을 꼽았다. 조유리는 "올 한 해 정말 열심히 했다. 그래서 열정이 담긴 색을 골랐다. 모양은 별이고 뾰족뾰족하지만, 또 멀리서 보면 예쁘지 않나"라고 운을 뗐다. 그러면서 "이번 한 해를 예민하고 치열하게 살았는데, 결과물은 별처럼 예쁘고 빛났으면 좋겠다는 제 바람이 담겼다"고 한 해를 돌아봤다. 팬덤 글래시(GLASSY)를 향한 애정도 표현했다. 조유리는 "앨범으로도, 작품으로도 빨리 좋은 모습을 보여드리고 싶다. 그 마음이 원동력이 돼서 또 열심히 하고 있다"고 전했다.앞서 조유리는 오디션 프로그램을 거쳐 2018년 프로젝트 걸그룹 아이즈원으로 데뷔했다. 2021년 계약 만료로 팀 활동을 마무리한 그는 솔로 가수와 배우 활동을 병행하며 활동 영역을 넓혔다. 특히 2024년 공개된 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌2에 주연으로 발탁되며 배우로서도 주목받았다. 최근에는 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'과 단편 영화 '보통 꿈' 등에 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다. 그룹 활동을 마친 뒤 음악과 연기 두 분야에서 새로운 도전을 거듭해 온 조유리가 앞으로 어떤 결과물을 선보일지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr