유재석이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 '일타강사'로 변신해 양세찬의 퀴즈 실력을 끌어올린다. / 사진제공=SBS

유재석이 '일타강사'로 변신해 양세찬의 퀴즈 실력을 끌어올린다.오는 29일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '깡깡이' 양세찬이 유재석의 족집게 과외를 받고 퀴즈 대결에 나서는 모습이 그려진다.최근 진행된 녹화에서 멤버들은 '제1회 칼있으마 선발전'에 돌입했다. 곳곳에 숨겨진 상대방의 통아저씨를 찾아 칼을 꽂아 튀어 오르게 하면 상대를 탈락시킬 수 있는 방식으로, 자신의 통아저씨는 끝까지 지켜야 한다.최종 레이스에 사용할 칼을 확보하기 위해 멤버들은 '칼 갈고 과외하기' 미션에 나섰다. 두 명씩 사제지간으로 짝을 이뤄 초등학교 5학년 사회 교과서를 30분간 공부한 뒤 제자들이 퀴즈를 푸는 방식이다. 유재석과 양세찬, 지석진과 송지효, 김종국과 지예은이 각각 짝을 이뤘으며 하하는 독학을 택했다.같은 교과서를 펼쳤지만, 멤버들의 수업 방식은 제각각이었다. 지석진은 송지효에게 '백제 미륵사지'의 앞 글자를 따 '백미'로 외우게 하는가 하면, '진해대사'는 "이 사람은 아주 진해"라고 설명하는 등 독특한 암기법을 전수해 웃음을 자아냈다. 반면 유재석은 핵심만 짚어주는 족집게 과외로 옆자리에 있던 하하의 귀까지 사로잡았다.약 30분간의 공부를 마치고 본격적인 퀴즈 대결이 시작되자 양세찬은 이전과 사뭇 다른 모습을 보였다. '런닝맨' 대표 '깡깡이'로 꼽혀온 그는 문제를 듣자마자 막힘없이 답을 써 내려갔고, 이를 지켜보던 멤버들은 놀라움을 감추지 못했다.자신의 달라진 퀴즈 실력에 흡족해하던 양세찬은 "재석이 형 교육부로 보내야 할 것 같아!"라며 유재석의 강의 실력에 감탄했다는 후문이다. 앞서 유재석은 서울예술전문대학에 진학했으나 중퇴한 것으로 알려졌다. 양세찬이 선전하는 가운데 다른 멤버들의 예상치 못한 오답도 이어졌다. 발해의 별칭인 '해동성국'을 묻는 문제에는 '동해번쩍'이라는 답이 나와 현장을 웃음바다로 만들었다.제자들의 성적에 누구보다 애가 탄 사람은 지석진과 김종국이었다. 두 사람은 각자의 제자가 고전을 면치 못하자 초조해하는가 하면, 정답을 맞힐 때는 "우리 아이가 정답을 맞혔어요!"라며 기뻐해 극성 스승의 면모를 보였다고 전해진다. 세 팀의 과외와 하하의 독학이 각각 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다. 최종 레이스에 사용할 칼을 확보할 주인공은 오는 29일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr