사진 = 김소현 인스타그램

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사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현이 화보 촬영 비하인드 사진을 공개하며 다채로운 매력을 뽐냈다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "Behind 🎀"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 화이트 레이스 장식과 도트 무늬가 돋보이는 슬립 원피스를 입고 의자에 앉아 있다. 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 느슨하게 묶어 리본으로 포인트를 준 김소현은 고개를 살짝 들어 위쪽을 바라보며 몽환적인 분위기를 자아냈다. 가녀린 어깨와 선명한 쇄골 라인도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 김소현은 하늘색 셔츠에 검은색 리본 타이를 매고 아가일 패턴의 카디건을 어깨에 걸쳐 사랑스러운 스타일링을 선보였다. 얼굴 양옆으로 자연스럽게 흘러내린 웨이브 헤어와 옅은 미소가 소녀 같은 매력을 더했다.또 다른 사진에서 김소현은 한 손을 머리 뒤로 가져간 채 초근접 셀카를 남겼다. 풍성한 웨이브 헤어 사이로 드러난 커다란 눈망울과 분홍빛 입술이 인형 같은 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 김소현은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 흩어진 잔머리와 은은한 색조 메이크업이 어우러지며 특유의 청순하면서도 신비로운 분위기를 극대화했다.이를 본 팬들은 "완벽하다", "소현배우님의 차기작도 기대하고 있습니다", "너무 예뻐", "아이고 귀여워", "이쁘다", "제일 예쁨" 등의 댓글을 달았다.김소현은 지난 24일에도 패션 매거진 '코스모폴리탄' 11월호 화보를 공개한 바 있다. 최근 고(故) 안판석 감독의 유작인 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 진로를 고민하는 임유진 역으로 추영우와 호흡을 맞춘 데 이어 다양한 화보를 선보이며 활동을 이어가고 있다.한편 김소현은 송강과 함께 출연하는 MBC 새 드라마 '하얀 스캔들'과 오컬트 미스터리 영화 '모둡'을 차기작으로 확정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr