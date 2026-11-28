사진 = 정지소 인스타그램

사진 = 정지소 인스타그램

사진 = 정지소 인스타그램

배우 정지소가 사랑스러운 겨울 일상을 공개했다.정지소는 최근 자신의 인스타그램에 "곧 12월이로구나🎄☃️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정지소는 닭강정 가게에서 포장 봉투를 들어 올린 채 고개를 기울이며 환하게 웃고 있다. 짙은 색상의 롱코트에 오렌지색과 연두색이 어우러진 체크무늬 목도리를 둘러 포근한 겨울 패션을 완성했다.이어진 사진에서 정지소는 한 손에 포장 봉투를 들고 다른 손을 목도리 가까이 가져간 채 시선을 아래로 향하고 있다. 앞머리를 내린 단발 헤어스타일과 오뚝한 콧날이 돋보이는 옆모습도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 정지소는 비닐에 싸인 초록색 간식을 입가에 가져다 댄 채 카메라를 응시하고 있다. 얼굴이 화면을 가득 채운 초근접 셀카에서도 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다.이를 본 팬들은 "목도리가 아주 잘어울리십니다", "사진 넘예", "너무 예뻐", "12월에도 어여쁘겠구나", "시간이 너무 빠르쥬", "목도리 너무 포근해보여요" 등의 댓글을 달았다.정지소는 이달 초에도 귀 모양 머리띠를 착용한 사진을 비롯해 다양한 일상 사진을 공개하며 무대와 스크린 밖 친근한 매력을 드러낸 바 있다.한편 정지소는 영화 '시스터'에 출연했으며 지난 8월 윤재찬의 신곡 '아웅다웅'에 피처링으로 참여하는 등 연기와 음악 활동을 병행하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr