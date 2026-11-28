사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

성시경이 래퍼 사이먼 도미닉과의 두 차례 술자리 사고로 절교까지 감행했던 비화를 털어놓았다.지난 27일 밤 10시 20분 방송된 KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 신용재와 사이먼 도미닉, 웬디, 홍이삭이 차례로 출연해 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 성시경이 '내 슬픔만큼 그대가 행복하길'로 오프닝을 연 가운데 신용재가 등장했다.첫 번째 게스트로 등장한 신용재는 18개월 아들을 돌보는 육아 근황과 아내와의 연애 비화를 공개했다. 신용재는 아내와 첫 만남을 이자카야에서 가졌고 세 번째 만남 만에 사고회로가 비슷해 결혼을 결심했다고 털어놨다.성시경은 "유튜브 채널에 초대했을 때는 술을 못 마신다고 하더니 결혼하려고 술을 마셨느냐"고 농담을 던져 폭소를 유발했다.신용재는 2020년부터 목 상태가 예전 같지 않아 소리를 어떻게 내야 할지 몰라 정신적으로 힘들었던 슬럼프를 고백하면서도 아일릿의 '체포하겠어'를 R&B 버전으로 즉석 편곡해 부르며 탄탄한 내공을 증명했다.신곡 '안녕의 안녕'에 대해 신용재는 "완벽한 가정을 이루고 있는데 남녀 간 이별 이야기를 노래하는 게 이입이 어렵더라"며 가족을 영영 못 보게 됐을 때를 상상하며 녹음했다고 설명했다.이어 등장한 웬디는 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' OST 'Daydream'으로 청아한 음색을 뽐낸 데 이어 '서울의 달'을 밴드 사운드에 맞춰 리드미컬하게 소화하며 반전 매력을 드러냈다.그런가하면 사이먼 도미닉은 약 4년 전 신동엽의 부름을 받아 성시경과 처음 술자리를 가졌던 날부터 절교 후 재회하기까지의 우여곡절을 고백했다.사이먼 도미닉은 "당시 대구 행사를 마치고 올라와 조심스럽게 술을 마셨으나 신동엽을 배웅한 뒤 필름이 끊겼다"고 운을 뗐다.이어 사이먼 도미닉은 "눈을 떠보니 제가 응급실이더라"고 밝혔으며 "알고 보니 성시경의 집으로 이동해 2차를 즐기다 2층 계단에서 발을 헛디뎌 굴러떨어졌던 아찔한 사고였다"고 회상했다. 두 번째 만남인 낮술 자리에서도 사이먼 도미닉은 눈을 뜨자마자 팔과 무릎이 다 까진 채 성시경 집 소파에 누워 성시경이 발라주는 약과 밴드 치료를 받고 있었다고 전했다.성시경은 "거짓말이 아니고 약간 거의 눈물이 났다"며 "너무 놀랐고 속상했다"고 아끼는 동생의 술버릇을 고쳐주고 싶은 마음에 그만 만나자고 절교를 선언했다고 전했다.사이먼 도미닉은 "폭우가 쏟아지고 있었는데 형이 난 이제 너랑 못 볼 것 같다고 하더라"며 "약간 이별당한 느낌이었다"고 회상해 현장을 웃음바다로 만들었다.한 달 뒤 행사장에서 상처가 아문 사이먼 도미닉을 마주친 성시경은 사고 많이 친 전 여자친구를 만난 느낌이었지만 다시 사귈 생각은 없었다고 너스레를 떨었다.이후 사이먼 도미닉이 밥만 먹자며 간절히 연락해 4년 만에 다시 만난 두 사람은 2차로 성시경의 집까지 갔으나 사이먼 도미닉이 얌전하게 택시를 타고 귀가하면서 오해를 풀었다.또한 사이먼 도미닉은 발라드 곡 '소원'을 열창해 성시경으로부터 프로 싱어 같다는 극찬을 받았으며 성시경과 부활의 '사랑할수록'을 듀엣으로 소화해 폭발적인 가창력을 뽐냈다.마지막으로 홍이삭은 김나박이와 성시경 등 미혼인 발라드 선배들을 보며 자신의 미래가 걱정된다고 토로했고 성시경은 "내가 결혼하기 전에 결혼하기만 해"라고 발끈해 웃음을 안겼다.술 대신 암벽 등반 게임을 즐긴다는 홍이삭은 술이 맛없고 머리만 아파 왜 마시는지 모르겠다고 애주가 성시경 앞에서 소신을 밝힌 뒤 과거 연인과 우연히 재회해 대화를 나눈 경험을 바탕으로 만든 자작곡 '안녕, 잘 지내.'를 통기타 연주와 함께 들려주며 깊은 여운을 남겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr