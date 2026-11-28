사진 = 이성경 인스타그램

사진 = 이성경 인스타그램

사진 = 이성경 인스타그램

사진 = 이성경 인스타그램

배우 이성경이 '마마 어워즈' 비하인드 사진을 공개하며 압도적인 미모를 자랑했다.이성경은 최근 자신의 인스타그램에 "🤭가챠로 일등마마트로피 뽑았다요 마마포토존 반짝이생각나는 소품🏆🪞💟"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이성경은 작은 금빛 트로피를 입가에 가져다 댄 채 윙크를 하고 있다. 길게 늘어뜨린 생머리에 분홍빛 메이크업을 더한 이성경은 어깨선이 드러나는 드레스를 입고 사랑스러운 매력을 발산했다.이어진 사진에서 이성경은 미니어처 트로피를 머리 위에 올려놓은 채 두 손을 무릎 위에 포개고 있다. 진지한 표정으로 고개를 움직이지 않는 듯한 모습이 웃음을 자아낸다.또 다른 사진에서 이성경은 여러 개의 거울로 둘러싸인 포토존에서 한 손으로 트로피를 잡고 입맞춤을 날리는 듯한 포즈를 취했다. 풍성하게 펼쳐진 보랏빛 드레스와 금빛 트로피가 어우러져 화려한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 이성경은 두 손을 가지런히 모은 채 옆을 바라보고 있다. 허리선부터 풍성하게 퍼지는 튜브톱 드레스에 자주색 펜던트 목걸이를 매치해 우아한 드레스 자태를 뽐냈다.이성경은 일본 교세라돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 시상자로 참석했다. 배우 김재원과 함께 레드카펫을 밟은 이성경은 시상식의 화려한 드레스 자태부터 미니어처 트로피 뽑기에 성공한 모습까지 공개하며 팬들에게 보는 재미를 안겼다.한편 이성경은 지난 4월 종영한 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연했으며, 차기작으로 '백조 세탁소' 출연을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr