이미지 크게보기 그룹 에픽하이 타블로가 딸 하루의 미국 대학 입학 시점을 밝혔다. / 사진 = 타블로 SNS

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '에픽하이'

그룹 에픽하이 타블로가 딸 하루의 미국 대학 입학 시점을 밝혔다.26일 '에픽하이' 채널에는 "존박 디스 비상 대책 회의"라는 제목의 영상이 게재됐다. 존박의 디스곡을 두고 모인 멤버들은 가죽 재킷 가격으로 티격태격하다 하루를 화제에 올렸다.투컷은 "그거 하루한테 진짜 잘 어울리더라. 하루 사줘"라며 타블로를 부추겼다. 타블로는 "하루가 그걸 보고 한번 입어 봐도 되냐고 근데 입었는데 너무 찰떡인 거야. 그 다음에 가격을 알게 됐어"라며 딸이 재킷을 입어본 날을 떠올렸다.그러자 투컷은 "하루 이제 곧 있으면 대학생 되는데 대학 가가지고 가오 좀 부려야지"라고 거들었다. 이에 타블로는 "뭘 곧 있으면 대학생 돼서 2년 남았어"라고 바로잡았다.이어 타블로는 "지가 언제 벌어서 사야지"라며 선을 그었다. 하루는 지난 6월 SM엔터테인먼트 보이그룹 라이즈의 두 번째 미니앨범 '투(II)' 타이틀곡 '두 유어 댄스(Do your dance)' 작사에 단독으로 이름을 올렸다.타블로는 당시 팬 소통 플랫폼에서 '블라인드 심사' 질문에 직접 답했다. "단독 작사인 게 대단한 것 같아요. SM은 블라인드 심사라는 말도 있던데"라는 팬의 말에 그는 "네 그렇게 채택됐음"이라고 응수했다.타블로는 앞서 유튜브 채널에서 하루와 통화하며 딸의 유창한 영어 실력을 공개하기도 했다. 이어 "믿기지 않겠지만 딸 하루가 벌써 이렇게 자라서 SAT와 AP 시험을 준비하고 있다"며 딸의 입시 소식을 알렸다. SAT는 미국 대학 입학을 위한 표준 시험이고, AP는 고교생이 대학 수준 과목을 이수하는 제도다.한편 타블로와 강혜정은 2009년 결혼해 이듬해 딸 하루를 얻었다. 하루는 2013년 아빠와 함께 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 얼굴을 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr