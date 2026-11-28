황신혜가 '미스터트롯4' 첫 녹화에서 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

황신혜가 '미스터트롯4' 첫 녹화에서 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

TV CHOSUN 예능 '미스터트롯4'가 첫 녹화부터 마스터들의 눈물과 환호를 이끌어낸다.오는 12월 17일 오후 10시 첫 방송되는 '미스터트롯4'는 트롯 팬들의 판타지를 채워줄 '트롯 도깨비'를 찾는 초대형 오디션 프로젝트다. 첫 녹화 현장에서는 참가자들의 무대를 지켜본 마스터 군단의 다채로운 반응이 포착됐다.오랜 시간 오디션 심사를 맡아온 장윤정과 조영수는 참가자들의 무대에 연신 함박웃음을 지으며 만족감을 표했다. 붐과 이번 시즌 새롭게 합류한 황신혜는 참가자의 무대를 보며 눈물을 쏟아내 어떤 사연과 노래가 이들의 마음을 울렸는지 궁금증을 더했다.경연 출신 선배 마스터로 자리한 김희재, 안성훈, 박지현, 김용빈은 참가자들의 실력에 놀라움을 표하며 온몸으로 호응을 보냈다. 처음으로 마스터석에 합류한 안정환과 김호영 역시 각각 녹화에 자연스럽게 녹아들고 특유의 에너지를 발산하며 현장 분위기를 끌어올렸다.이 밖에도 진성, 박선주, '미스터트롯3' 선 손빈아와 TOP4 출신 춘길, '미스트롯4' 진 출신으로 새롭게 마스터에 합류한 이소나, 최유정 등이 심사위원단으로 함께했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr