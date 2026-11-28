가수 나윤권이 아내와의 연애 시절을 회상하며 결혼 생활에 대한 만족감을 내비쳤다. / 사진=텐아시아DB

가수 나윤권이 아내와의 연애 시절을 회상하며 결혼 생활에 대한 만족감을 내비쳤다. / 사진=MBN, 채널S 방송 화면 캡처

가수 나윤권이 아내와의 연애 시절을 회상하며 결혼 생활에 대한 만족감을 내비쳤다. / 사진=MBN, 채널S 방송 화면 캡처

가수 나윤권이 아내와의 연애 시절을 회상하며 결혼 생활에 대한 만족감을 내비쳤다.27일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 22회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 이기찬, 나윤권과 함께 충남 홍성으로 먹트립을 떠났다. 이들은 44년 역사의 경양식 돈가스집부터 홍성 한우 맛집, 60여년간 명맥을 이어온 중식 노포까지 차례로 방문했다.홍성에 도착한 전현무와 곽튜브는 1978년에 지어진 상가 거리에 위치한 경양식 돈가스집으로 향했다. 44년간 자리를 지켜온 72세 사장은 전현무에게 "TV에서 보는 것보다 애기 같다"고 동안 외모를 칭찬하며 촬영 섭외에 흔쾌히 응했다. 두 사람은 추억의 소품으로 꾸며진 식당에서 사장이 직접 만든 수프와 깍두기를 비롯해 홍성 한우 비후까스, 돈가스·함박스테이크·생선가스가 담긴 모둠 정식을 맛봤다.식사를 마친 두 사람은 '먹친구' 이기찬, 나윤권과 만났다. 반갑게 인사를 나눈 이들은 다음 맛집 섭외에 나섰으나 거절당했다. 이에 전현무는 '홍성 출신' 유병재에게 급히 전화를 걸었다. 연결되지 않자 그는 "홍성은 한우가 유명하니까 한우부터 먹으면서 시간을 벌자"며 계획을 변경했다. 잠시 후 전현무가 한우집에 들어서자 손님들이 일제히 그를 알아봤고, 이기찬은 "역시 국민 MC! 지금 팬미팅 한다"며 감탄했다.자리에 앉은 네 사람은 암소 한우를 주문했다. 두툼하게 썰어낸 차돌박이와 안창살이 나오자 나윤권은 한 번에 두 점씩 먹으며 남다른 식성을 자랑했다. 이를 지켜보던 곽튜브는 "테이 형님보다 더 간절하게 먹는 것 같다. (두 돌 된) 아들 육아가 힘드신가 보다"라고 말해 웃음을 자아냈다.식사 도중 전현무는 '유부남' 나윤권과 곽튜브에게 "결혼을 해야 하는 이유 세 가지만 말해 달라"고 요청했다. 나윤권은 "(연애 시절) 아내가 너무 좋아서 적극적으로 대시했다"며 "결혼을 하면 사랑하는 사람과 계속 함께할 수 있고, 저랑 아내를 반씩 닮은 아이가 있다는 게 좋다. 조금 더 어른이 된 느낌도 든다"고 털어놨다.곽튜브 역시 "결혼하면 새로운 세계가 열린다"고 호응했지만, 전현무는 "자유가 없는 세계 아니냐?"고 받아쳤다. 이에 곽튜브는 "저는 다른 남편들보다 자유가 있는 편이다. 여행 가는 걸 아내가 다 이해해 준다. 천사와 사는 느낌"이라며 아내를 향한 애정을 표현했다. 앞서 나윤권은 결혼 전 가수 테이와 동성 열애설에 휘말린 바 있다. 해당 열애설은 사실이 아닌 것으로 알려졌으며, 나윤권은 2024년 비연예인 여성과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.마지막으로 네 사람은 전현무가 유병재를 비롯해 이영자, 조서형 셰프, 양세형 등 미식가 지인들에게 추천받은 화교 운영 중국집을 찾았다. 60여년간 대를 이어 운영된 중식 노포에서 이들은 탕수육과 동파육, 짬뽕, 짜장면을 차례로 맛보며 홍성 먹트립을 마무리했다. 식사 후 이기찬은 향후 활동 계획에 대해 "현재 '약국 버스킹' 중인데 병원이나 보건소 등 불러주시는 곳이라면 어디든 찾아가 노래하겠다"고 밝혔다. 나윤권은 "12월 초 싱글 앨범 발매와 함께, 지난해 건강 문제로 취소했던 연말 콘서트를 다시 개최한다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr