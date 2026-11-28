사진 = 윤승아 인스타그램

사진 = 윤승아 인스타그램

배우 윤승아가 남편 김무열, 아들과 함께한 일상을 공개했다.윤승아는 최근 자신의 인스타그램에 "날 닮은 🤍"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤승아는 김무열, 아들과 나란히 소파에 앉아 있다. 스퀘어넥 민소매 상의에 같은 색상의 와이드 팬츠를 매치한 윤승아는 단정한 단발머리로 세련된 분위기를 자아냈다. 스트라이프 셔츠에 브라운 팬츠를 착용한 김무열은 두 손을 모은 채 아들이 있는 쪽을 바라보고 있다. 부부 사이에 자리한 아들의 앙증맞은 모습이 훈훈함을 더한다.이어진 사진에서 윤승아는 아들 곁에 바짝 붙어 앉아 다정한 시선을 보내고 있다. 회색 상의에 흑백 스트라이프 팬츠를 입은 아들은 한쪽 무릎을 세운 채 소파에 앉아 귀여움을 자아냈다. 윤승아는 아들의 얼굴을 흰색 하트로 가리면서도 자신을 닮았다는 애정 어린 멘트를 덧붙여 눈길을 끌었다.한편 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 2023년 아들을 품에 안았으며 현재 유튜브 채널 '승아로운'을 통해 패션과 육아 등 다양한 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr