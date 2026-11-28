팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 재차 고개를 숙였다. / 사진=이동연 SNS

팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 재차 고개를 숙였다. / 사진=이동연 SNS

팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 재차 고개를 숙였다. / 사진=이동연 SNS

팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 재차 고개를 숙였다. 첫 사과 이후에도 논란이 이어지자 팬레터 보관 방식부터 분리수거 당시 상황까지 구체적으로 설명했다.이동연은 28일 자정 무렵 자신의 SNS에 "먼저 저의 어리석고 부주의한 행동으로 큰 상처와 실망을 받으신 분들께 진심으로 고개 숙여 사과드린다"며 장문의 자필 사과문을 게재했다. 그는 "앞서 올린 글이 너무 짧고 부족해, 제 진심이 닿기는커녕 오히려 더 큰 오해와 상처만 드린 것 같아 죄송하고 괴로운 마음으로 다시 글을 적는다"며 "제가 얼마나 어리석은 실수를 저질렀는지, 그리고 여러분의 마음을 얼마나 소중히 여겨왔는지만큼은 꼭 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.이동연은 일부 팬레터가 미개봉 상태로 발견된 것에 대해 해명했다. 그는 "저는 그동안 팬분들께 받은 편지와 선물을 보관용 쇼핑백과 박스에 따로 모아 보관해 왔다"며 "편지를 받을 때마다 봉투가 찢어지거나 상하지 않게, 스티커 씰을 조심스럽게 떼고 다시 붙여 보관하곤 했다"고 설명했다. 이어 "사진 속에서 봉투가 뜯어지지 않은 것처럼 보였던 건, 제가 편지를 읽지도 않고 버려서가 아니라 그 이유 때문이었다"며 팬들이 받았을 상처를 생각하니 마음이 무겁다고 전했다.분리수거 과정에서 벌어진 실수에 대해서도 구체적으로 언급했다. 이동연은 "최근 집 안의 종이류를 한꺼번에 정리하는 과정에서, 너무나 어리석게도 편지가 담겨 있던 쇼핑백을 미처 확인하지 못한 채 다른 종이류들과 함께 큰 봉투에 쏟아붓고 말았다"고 털어놨다. 그러면서 "제가 조금만 더 정신을 차리고 한 번만 더 들여다봤어도 절대 일어나지 않았을 일"이라며 "그저 제 불찰이고, 제 손으로 소중한 마음을 지켜내지 못한 제 잘못"이라고 자책했다.온라인에 확산한 사진에 대해서는 분리수거 봉투에 섞여 들어간 편지들을 누군가 다시 꺼내 펼쳐놓고 촬영한 것으로 추측했다. 다만 그는 "누군가를 탓할 생각은 추호도 없다. 애초에 제가 그 봉투에 편지를 쏟아 넣지만 않았어도, 여러분의 진심이 그런 차가운 바닥에 놓이는 일은 결코 없었을 테니까요"라고 덧붙였다.이동연은 "어떤 말로도 이미 갈기갈기 찢어진 팬분들의 마음을 되돌릴 수 없다는 걸 잘 안다"며 "그 귀한 마음을 끝까지 지켜내지 못한 저 자신이 너무나 한심하고 부끄럽다"고 심정을 고백했다. 끝으로 "단 한 순간도 팬분들이 보내주신 편지와 선물, 그 안에 담긴 진심을 가볍게 여긴 적이 없다"며 "지금도 그렇고, 앞으로 제 인생이 어떻게 되든 그 감사함만큼은 평생 잊지 못할 것"이라고 거듭 사과했다.해당 게시물에는 이동연의 가족이라고 밝힌 누리꾼도 댓글을 남겼다. 그는 "이동연 배우 가족입니다. 우리 동생 정말 마음 따듯하고 착한 아이에요. 항상 응원한다!"라며 이동연을 향한 응원의 메시지를 전했다.앞서 지난 27일 온라인 커뮤니티에는 분리수거장에서 한 뮤지컬 배우에게 전달된 팬레터 다발을 발견했다는 게시물이 올라왔다. 일부 편지 봉투에 밀봉 스티커가 붙어 있었다는 주장과 함께 해당 배우가 이동연으로 지목되면서 논란이 불거졌다. 이동연은 고의로 편지를 폐기한 것이 아니라고 해명했으나 비판이 이어지자 하루 만에 두 번째 사과문을 공개했다.안녕하세요, 이동연입니다.먼저 저의 어리석고 부주의한 행동으로 큰 상처와 실망을 받으신 분들께 진심으로 고개 숙여 사과드립니다.앞서 올린 글이 너무 짧고 부족해, 제 진심이 닿기는커녕 오히려 더 큰 오해와 상처만 드린 것 같아 죄송하고 괴로운 마음으로 다시 글을 적습니다. 변명처럼 들릴까 두렵지만, 제가 얼마나 어리석은 실수를 저질렀는지, 그리고 여러분의 마음을 얼마나 소중히 여겨왔는지만큼은 꼭 말씀드리고 싶습니다.저는 그동안 팬분들께 받은 편지와 선물을 보관용 쇼핑백과 박스에 따로 모아 보관해 왔습니다. 특히 편지를 받을 때마다 봉투가 찢어지거나 상하지 않게, 스티커 씰을 조심스럽게 떼고 다시 붙여 보관하곤 했습니다. 사진 속에서 봉투가 뜯어지지 않은 것처럼 보였던 건, 제가 편지를 읽지도 않고 버려서가 아니라 그 이유 때문이었습니다. 팬분들께서 그렇게 느끼셨을 게 당연하고, 받으신 상처를 생각을 하니 마음이 너무나도 무겁습니다.저희 빌라는 종류별로 큰 비닐봉투에 분리수거를 하는 방식입니다. 최근 집 안의 종이류를 한꺼번에 정리하는 과정에서, 너무나 어리석게도 편지가 담겨 있던 쇼핑백을 미처 확인하지 못한 채 다른 종이류들과 함께 큰 봉투에 쏟아붓고 말았습니다. 제가 조금만 더 정신을 차리고 한 번만 더 들여다봤어도 절대 일어나지 않았을 일입니다. 그저 제 불찰이고, 제 손으로 소중한 마음을 지켜내지 못한 제 잘못입니다.온라인에 올라온 사진은 아마도 분리수거 봉투 속에 섞여 들어간 편지들을 누군가 다시 꺼내어 펼쳐놓고 촬영한 것으로 보입니다. 누군가를 탓할 생각은 추호도 없습니다. 애초에 제가 그 봉투에 편지를 쏟아 넣지만 않았어도, 여러분의 진심이 그런 차가운 바닥에 놓이는 일은 결코 없었을 테니까요.어떤 말로도 이미 갈기갈기 찢어진 팬분들의 마음을 되돌릴 수 없다는 걸 잘 압니다. 저 같은 사람이 무엇이라고 이렇게까지 과분한 사랑을 주셨는데, 그 귀한 마음을 끝까지 지켜내지 못한 저 자신이 너무나 한심하고 부끄럽습니다.저는 정말, 단 한 순간도 팬분들이 보내주신 편지와 선물, 그 안에 담긴 진심을 가볍게 여긴 적이 없습니다. 지금도 그렇고, 앞으로 제 인생이 어떻게 되든 그 감사함만큼은 평생 잊지 못할 것입니다.저로 인해 마음 다치시고 실망하신 모든 분께 다시 한번 진심으로 죄송합니다. 정말 죄송합니다.이동연 올림이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr