사진 = 유나 인스타그램

사진 = 유나 인스타그램

사진 = 유나 인스타그램

있지 유나가 청순하면서도 발랄한 매력을 뽐냈다.유나는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유나는 레이스 장식이 더해진 블랙 도트 원피스를 입고 햇살 아래 눈을 감은 채 미소 짓고 있다. 한쪽 어깨로 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어에 꽃 한 송이를 꽂아 사랑스러운 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 유나는 검은색 볼캡을 쓰고 나무 벤치에 앉아 숟가락과 그릇을 들어 보이고 있다. 가느다란 어깨선이 드러나는 원피스에 캐주얼한 볼캡을 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 유나는 야자수 옆에 서서 숟가락을 든 손을 입가에 가져다 댄 채 카메라를 바라보고 있다. 바람에 흩날리는 긴 머리와 장난기 어린 표정이 어우러져 생기 넘치는 매력을 발산했다.유나는 최근 체크무늬 비키니와 홀터넥 원피스 등 휴양지 분위기가 물씬 풍기는 패션을 잇달아 공개하며 팬들의 관심을 모으고 있다.한편 유나가 속한 그룹 있지는 지난 10월 세 번째 월드투어 'TUNNEL VISION'(터널 비전)을 마무리했다. 유나는 올해 3월 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)을 발매한 데 이어 지난 9월 종영한 tvN 드라마 '최애의 사원'에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr