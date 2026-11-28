있지 유나가 청순하면서도 발랄한 매력을 뽐냈다.
유나는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 유나는 레이스 장식이 더해진 블랙 도트 원피스를 입고 햇살 아래 눈을 감은 채 미소 짓고 있다. 한쪽 어깨로 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어에 꽃 한 송이를 꽂아 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 이어진 사진에서 유나는 검은색 볼캡을 쓰고 나무 벤치에 앉아 숟가락과 그릇을 들어 보이고 있다. 가느다란 어깨선이 드러나는 원피스에 캐주얼한 볼캡을 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다.
또 다른 사진에서 유나는 야자수 옆에 서서 숟가락을 든 손을 입가에 가져다 댄 채 카메라를 바라보고 있다. 바람에 흩날리는 긴 머리와 장난기 어린 표정이 어우러져 생기 넘치는 매력을 발산했다. 유나는 최근 체크무늬 비키니와 홀터넥 원피스 등 휴양지 분위기가 물씬 풍기는 패션을 잇달아 공개하며 팬들의 관심을 모으고 있다.
한편 유나가 속한 그룹 있지는 지난 10월 세 번째 월드투어 'TUNNEL VISION'(터널 비전)을 마무리했다. 유나는 올해 3월 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)을 발매한 데 이어 지난 9월 종영한 tvN 드라마 '최애의 사원'에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
유나는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 유나는 레이스 장식이 더해진 블랙 도트 원피스를 입고 햇살 아래 눈을 감은 채 미소 짓고 있다. 한쪽 어깨로 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어에 꽃 한 송이를 꽂아 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 이어진 사진에서 유나는 검은색 볼캡을 쓰고 나무 벤치에 앉아 숟가락과 그릇을 들어 보이고 있다. 가느다란 어깨선이 드러나는 원피스에 캐주얼한 볼캡을 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다.
또 다른 사진에서 유나는 야자수 옆에 서서 숟가락을 든 손을 입가에 가져다 댄 채 카메라를 바라보고 있다. 바람에 흩날리는 긴 머리와 장난기 어린 표정이 어우러져 생기 넘치는 매력을 발산했다. 유나는 최근 체크무늬 비키니와 홀터넥 원피스 등 휴양지 분위기가 물씬 풍기는 패션을 잇달아 공개하며 팬들의 관심을 모으고 있다.
한편 유나가 속한 그룹 있지는 지난 10월 세 번째 월드투어 'TUNNEL VISION'(터널 비전)을 마무리했다. 유나는 올해 3월 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)을 발매한 데 이어 지난 9월 종영한 tvN 드라마 '최애의 사원'에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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